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Dilenci iki kadın ortalığı birbirine kattı
23.07.2017 19:06:52

Dilenci iki kadın ortalığı birbirine kattı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir iş yerinde olay çıkaran ve polise de direnen kadın dilenciler güçlükle polis aracına bindirilebildi.


Edinilenbilgiye göre, Manavgat Aşağı Hisar Mahallesi Gülveren Caddesi'nde bulunan bir beyaz eşya mağazasına alışveriş yapma bahanesiyle gelen 2 kadın ve 1 çocuktan oluşan 3 kişi, iş yerinde olay çıkardı. İş yeri sahibi ve çalışanlarıyla tartışan dilencilerden biri tartışmanın ardından iş yerinin girişindeki kaldırıma oturarak toplanan vatandaşların şaşkın bakışları arasında tuvaletini yaptı.

Tartışma polislerin gelmesiyle iyice alevlendi. Polislere direnen ve kendisinin davacı olduğunu belirten kadın dilenci güçlükle polis aracına bindirilerek karakola götürüldü.


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Dilenci iki kadın ortalığı birbirine kattı
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