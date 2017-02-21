21.02.2017 13:03:03

Dilaradan bir şampiyonluk daha

Bulgaristan'da yapılan 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda Düzce Belediyespor oyuncusu Dilara Bozan Avrupa 3'üncüsü oldu. 21 yaş altı bayan ferdi kata elemelerinde mücadele eden dünya üçüncüsü oyuncumuz Dilara Bozan bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.

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Bulgaristan'da yapılan 21 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda Düzce Belediyespor oyuncusu Dilara Bozan Avrupa 3'üncüsü oldu. 21 yaş altı bayan ferdi kata elemelerinde mücadele eden dünya üçüncüsü oyuncumuz Dilara Bozan bronz madalya kazanma başarısı gösterdi.Büyüklerde de son Avrupa üçüncüsü olan Dilara Bozan, ilk turda İtalyan rakibini 5-0, ikinci turda Portekizliyi 4-1, üçüncü turda da Ukraynalı rakibini 3-2 yenerek grup finaline kaldı. Yarı final müsabakasında İspanyol Lidia Rodriguez Encabo'a 4-1 mağlup olan Bozan yoluna devam ettiği repesaj mücadelesinde Avusturyalı Kristin Wieninger'i 5-0 yenerek ülkemize bronz madalya kazandırdı.