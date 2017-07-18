18.07.2017 09:50:28

Dikkat! Meteoroloji Trakya'yı da uyardı!

İstanbul'un bu sabah şiddetli yağış ile uyanmasının ardından Meteoroloji Trakya'yı da uyardı!

Meteoroloji, Tekirdağ ve Kırklareli için öğle saatlerine kadar aşırı yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Trakya'da çok kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğine ilişkin daha önce uyarı yapıldığı, son 6 saatte metrekareye düşen yağış miktarının Kırklareli Babaeski'de 99, Lüleburgaz'da 54, Tekirdağ Süleymanpaşa'da 67, Hayrabolu'da 65 ve Malkara'da 62 kilograma ulaştığı kaydedildi.

Yağışların etkisini devam ettireceği, metrekareye düşecek yağış miktarının yer yer 100 kilogramın üzerine çıkacağı ifade edilen açıklamada, oluşabilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yağışların 13.00'e kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.



ÇANAKKALE'DE SU BASKINLARI



Öte yandan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinin alt katı su altında kaldı.

İlçe merkezi ile bağlı köylerde dün akşam başlayan ve gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı.

Yağışın ardından, çok sayıda ev ve iş yerinin alt katını su bastı, bahçe duvarları yıkıldı.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının yapıldığı öğrenildi.