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Dikkat eksikliğine bilgisayar oyunlu çözüm
07.02.2017 10:34:38

Dikkat eksikliğine bilgisayar oyunlu çözüm

Psikolog Pınar Ersöz Tezer, daha önce NASA tarafından astronotların dikkatini toplamak için kullanılan bilgisayar oyununu, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğunda tedavi yöntemi olarak sunmaya başladı. Tezer, 'Oyun ile her iki rahatsızlık ilaçsız tedavi edilebiliyor' dedi.

Psikolog Pınar Ersöz Tezer, daha önce NASA tarafından astronotların dikkatini toplamak için kullanılan bilgisayar oyununu, dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğunda tedavi yöntemi olarak sunmaya başladı. Tezer, "Oyun ile her iki rahatsızlık ilaçsız tedavi edilebiliyor" dedi.

İzmir'de faaliyet gösteren Psikolog Pınar Ersöz'ün kliniğinde, dikkat eksikliği ve hiperaktivitite bozukluğu olanlara Play Attention isimli oyunla tedavi uygulanıyor. NASA tarafından astronotların dikkat gücünü geliştirmek için ortaya çıkarılan bu oyun tamamen zihin gücüyle oynanırken, Psikolog Pınar Ersöz Tezer dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun birçok belirtisi olduğunu söyledi. Pınar Ersöz Tezer, "Yöneltilen dikkatin kısalığı, odaklanamama, gelişimsel olarak uygunsuz dikkat süresi ve aşırı hareketlilik dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun belirtileridir. Bu belirtiler ayrı ayrı olabileceği gibi beraber de görülebilir. Başlangıç genelinde 3 yaşlarında başlayabilir ancak tanı okul dönemine konur. Çünkü dikkat süresi için düzenli öğrenmenin olması gerekir. Çocuk ve ergenlikte yaygındır. Ergenliğin sonlarına doğru azalması beklenir ancak yetişkinliğe devam ettiği durumlar da gözlenmektedir. Bu rahatsızlık kişinin günlük hayatında ciddi sıkıntılara yol açar. Play Attention bu rahatsızlıkların en sık kullanılan ve en etkili tedavi yöntemidir" diye konuştu.

Erkeklerde 3 kat daha fazla

Psikolog Gizem Hünerli ise dikkat eksikliğinin erkeklerde kızlara oranla 3 kat daha fazla görüldüğüne dikkat çekti. Hünerli, "Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu yetişkinlikte devam ettiği durumlarda, aynı çocuk ve ergenlerde olduğu gibi akran ilişkilerinde uyum sorunu, düşük iş başarısı, eyleme geçmekte zorlanma, organize olamama, tez canlılık, komutları tam yerine getirememe, günlük işlerini unutma, çok sık bir şeyler kaybetme başladığı işi bitirememek, uzun süre dinleyememe gibi belirtilerle kendini gösterir" şeklinde konuştu.

Dikkat topladığında oyun devam ediyor

Play Attention tedavi yönteminin NASA tarafından astronotların uçuş simülasyonları için geliştirdikleri bir cihaz olduğunu söyleyen Hünerli, "Bu cihaz NASA'da astronotların dışında olimpiyat takımlarında yer alan sporcuların, hava kuvvetlerindeki pilotların dikkat seviyelerini artırmak için kullanılıyor. Bu tedavi, bilgisayarda bir video oyunu formatındadır. Kola takılan bir cihaz vardır ve bu cihazda beyin dalgalarını algılayan sensörler bulunur. Bu kol cihazı bireyin dikkat gücü ile oyunu kontrol etmesini sağlar. Dikkati topladığınızda oyun devam eder ve karakterler hareket eder, aksi halde oyunu tamamlayamazsınız" ifadelerinde bulundu.

Hünerli, Play Attention oyununun dikkatin dağılmasını engellediğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu oyun, hafızayı artırmak, görevleri bitirmek, yönergeleri takip etmek ve planlı olmak gibi temel becerileri geliştiriyor. Hiperaktivite, kıpırdanmalar, yüksek sesle seslenmeler veya diğer dikkat dağıtıcı davranışlar Play Attention oyunlarının durmasına sebep oluyor. Beynimizin de gelişmesi için zamana ve bolca antrenmana ihtiyacı vardır. Bu tedavi yöntemimiz, dikkat eksikliği tanısı varsa 60 seans kadar sürebiliyor ama böyle bir problem yoksa ortalama 40 seansta sonlandırabiliyoruz."

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