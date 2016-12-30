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Dikkat ! 1 Ocak'ta başlıyor
30.12.2016 13:57:42

Dikkat ! 1 Ocak'ta başlıyor

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren trafik cezalarının yükselmesiyle, en az 75 lira en yüksek 14 bin 908 lira ceza kesilecek

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren trafik cezalarının yükselmesiyle, en az 75 lira en yüksek 14 bin 908 lira ceza kesilecek.

Resmi Gazete'de 11 Kasım tarihinde yayımlanan 'Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranı yüzde 3,83 olarak belirlendi. Buna göre, yılbaşından itibaren trafik kurallarına uymayan sürücüler, ödemeleri gereken cezaları 2016'ya göre 2017'de yüzde 3,83 oranında zamlı ödeyecek.

EN AZ 75 LİRA, EN ÇOK 14 BİN 908 LİRA

Yılbaşından itibaren en düşük ceza, taşıma sınırı üstünde yolcu alan sürücülere 75 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza da geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenlere 14 bin 908 lira ile uygulanacak.

Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara 427 lira para cezası kesilecek.

Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası olmadan karayoluna çıkaranlar, 2017'de 876 lira ceza ödeyecekken, ruhsatsız araç kullanan ve tescil plakasını monte edilmesi gereken yerin dışında farklı bir yere takanlara 95 lira, yönetmeliğe aykırı plaka takanlara 427 lira ceza verilecek. Farklı okunmaya ya da okunamamaya neden olacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapanlar 92 lira, tescilli aracı plakasız kullananlar bin 763 lira ceza ödeyecek.

SAHTE PLAKAYA 5 BİN 191 LİRA CEZA

Aracına sahte plaka takan kişilere 5 bin 191 lira olacak. Aracını tescil ettirmeden trafiğe çıkaran, karayolunda geçici kullanacağı aracı için geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almayan veya bunları başka araçta ve süresi bittiği halde kullanan sürücüler de 206 lira para ceza ödeyecek

Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksilerde taksimetre bulundurmayanlar ile bunları kullanmayanlara 427 lira para ceza ödeyecekken, bu cihazları bozuk imal edenlere, bozulmasına neden olanlara ve bozuk durumdaki cihazları araçlarında kullananlara 6 bin 660 lira para cezası uygulanacak.

Araçlarının muayene süresini geçirenlere 95 lira ceza verilecek. Yılbaşından itibaren muayene istasyonları işletme şartlarına uymaz ya da gerektiği şekilde araçları muayene etmezse ilkinde 6 bin 989, ikincisinde 11 bin 658 ve üçüncüsünde 23 bin 318 lira para cezası ödeyecek.

SÜRÜCÜ BELGESİZ ARAÇ KULLANANA BİN 763 LİRA

Sürücü belgesiz araç kullananlar bin 763 lira cezaya çarptırılırken, kırmızı ışık kuralına uymayanlara 206 lira ceza kesilecek.

Bulundurması zorunlu olduğu halde aracında emniyet kemeri bulundurmayan veya kullanmayanlar ile motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisikleti kasksız ve gözlüksüz kullananlara; araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısız şekilde sürene, aracından bir şey atana ya da dökene, seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını kullanana 95'er lira ceza verilecek.

Trafik işaretçilerine uymayanlar 206 lira öderken, trafik işaret ve levhalarına uymamanın cezası 95 lira olacak.

Hususi otomobili 0,50, hususi olmayan otomobilleri 0,20 promil üzerinde alkollü kullanan sürücülere ilkinde 876 lira, ikincisinde bin 98 lira, üçüncüsü ve daha fazlasında bin 763 lira para cezası uygulanacak. Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara da 4 bin 514 lira ceza verilecek. Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını veya alkolün kandaki miktarını tespit için gereken teknik cihazları kullanmayı reddeden sürücülere ise 2 bin 507 lira para cezası kesilecek.

ENGELLİ YERİNE PARK EDENLERE CEZA 109 LİRA

Belirlenen hız sınırlarını yüzde 30'dan fazla aşanlar 427 lira, radarların yerini belirleyen ve sürücüyü uyaran cihazları araçlarında kullananlara bin 763 liradan 2 bin 658 liraya kadar para cezası verilecek.

Dönüş kurallarına uymayan sürücüler 95 lira ceza ödeyecek. Yasak alanda sollama yapanlar 206, önündeki aracı yeterli takip mesafesinde izlemeyen sürücülere da 95 lira ceza kesilecek.

Kavşaklarda yavaşlamayan ve kavşak geçiş önceliği kuralına uymayan otobüs, tramvay ve taksi duraklarında bekleyenler ve yasak alana park eden sürücüler, 95'er lira lira para cezası öderken engelli park yerlerine aracını park edenler 109 lira ceza kesilecek.

Ayrıca, gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenleyen kişilere de 427 lira para cezası uygulanacak.

Kesilen para cezasını 15 gün içinde ödeyenlerden kişilere yüzde 25 indirim yapılacağı da bildirildi.
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