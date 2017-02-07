07.02.2017 17:01:03

Dikkaldırım'da trafik düzenlemesi

Bursa'nın Dikkaldırım bölgesinde trafik akışı yeniden düzenlendi.

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Bursa'nın Dikkaldırım bölgesinde trafik akışı yeniden düzenlendi.BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından Hüdavendigar Mahallesi Dikkaldırım Caddesi'nde yapılacak olan yağmur suyu hattı çalışmaları sebebiyle 8 - 24 Şubat 2017 tarihleri arasında Hüdavendigar Parkı önünde trafik akışı karşı yönden tek şeritten kontrollü geçiş ile sağlanacak. Çalışmalar esnasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.