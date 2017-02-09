09.02.2017 12:30:26

DİKA yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu toplantısı, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.

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Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Yönetim Kurulu toplantısı, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın başkanlığında yapıldı.DİKA yönetim kurulu toplantısı Şırnak'ta, Mardin Valisi Mustafa Yaman başkanlığında yapıldı. Toplantıya, Vali Yaman'ın yanı sıra, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Şırnak Valisi Ali İhsan Su ve kurul üyeleri katıldı.Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, ajans'ın devam etmekte olan 2014 ve 2015 yılı mali destek programlarına ilişkin Kasım-Aralık 2016 dönemini kapsayan program ilerleme raporları kurul üyelerine sunuldu.Ajansın "2016 Yılı Ajans Faaliyet Raporu" ile 2016 yılına ilişkin birim faaliyet raporlarının onay alınmak üzere kurula sunulduktan sonra toplantı sona erdi.