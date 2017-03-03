03.03.2017 16:43:46

Dijital hastanecilikle milyonlarca lira tasarruf

Bursa Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı. Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr.Rüstem Aşkın hastaneyi ziyaret etti.

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Bursa Kamu Hastaneleri Birliğine bağlı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi hizmet vermeye başladı. Bursa Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Prof.Dr.Rüstem Aşkın hastaneyi ziyaret etti.Yaklaşık 25 milyon liraya mal olan yeni Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi hizmet binası, 20 bin metrekare arsa üzerine 12 bin 750 metrekare kapalı alanda hasta kabulüne başladı. Dahiliye, genel cerrahi, üroloji branşlarında poliklinik yapılırken laboratuvar ve radyoloji üniteleri de hizmet vermeye başladı.Milyonlarca lira tasarrufAçılışı itibariyle tüm süreçlerin dijital ortamda yönetildiği ilk kamu hastanesi olma özelliğini taşıyan hastane kağıtsız hastane konsepti ile hizmet veriyor. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği misyon doğrultusunda hastanenin tamamında milli işletim sistemi olan Pardus kullanılıyor. Prof.Dr.Aşkın, "Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanemiz dijitalize, en ileri teknoloji ile ve aynı zaman da milli işletim sistemimiz Pardus'la beraber hizmete açılmıştır. Yeni hastane nitelikli sağlık hizmeti sunumu noktasında bölgemizin ihtiyacına fazlasıyla karşılayacak. 75 yatak kapasitesine sahip, dört ameliyathanesi bulunan hastaneye önümüzdeki aylarda ortopedi, nöroloji, kadın doğum, çocuk ve KBB branşları da eklenecek. 6 yataklı ikinci basamak yoğun bakım ünitesi, 6 yataklı palyatif bakım merkezi açılacak. İnşallah Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanemizin de yükünü azaltacak ve Kestel ilçemize de bu süre içinde hizmet verecek bir hastane olarak görev yürütecek. Hayırlı olsun" dedi.