02.03.2017 10:31:52

Dijital arşiv çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt tarafından başlatılan kurumsal arşiv çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt tarafından başlatılan kurumsal arşiv çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Belediye arşivlerinde yer alan 10 milyonun üzerinde ki evrakın dijitalleştirileceği proje kapsamında personel bilgilendirme çalışmaları başladı. Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi öğretim üyeleri Prof. Dr. Fatih Rukancı ve Doç. Dr. Hakan Anameriç'in verdiği eğitimlerde, personel ayıklama-imha çalışmalarından dijitalleştirme süreçlerine kadar birçok konu hakkında bilgi sahibi oldu.Düzenlenen eğitimleri yakından takip eden ve kurumsal arşiv çalışmaları ile belediyenin geleceğine yatırım yaptıklarını kaydeden Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, yaptığı konuşmada arşiv çalışmalarının önemine değindi. Belediyelerin geleceğe daha emin adımlarla yürümesinin en önemli aşamalarından birinin kurumsal arşiv çalışmaları olduğunu kaydeden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesinin gerçekleştirdiği çalışmalarla tüm belediyelere örnek olacağını kaydetti. Arşiv binalarının neredeyse tüm kurumlarda bodrumlara hapsedildiğini vurgulayan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesinin ayrı bir arşiv binasına sahip ender kurumlardan biri olduğunu ifade etti.