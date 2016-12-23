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Didimli fotoğraf tutkunu ödül kazandı
23.12.2016 09:12:06

Didimli fotoğraf tutkunu ödül kazandı

İzmir Kuş Cenneti 2. Foto Safari-Fotoğraf Yarışması fotoğraf sergisi ve ödül töreni gerçekleşti.

İzmir Kuş Cenneti 2. Foto Safari-Fotoğraf Yarışması fotoğraf sergisi ve ödül töreni gerçekleşti.

Törende Didim Kuş Gözlem Topluluğunu kuran Turgut Ege, yarışmada üçüncü oldu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü adına İzmir Şube Müdürlüğü, İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği işbirliği ile düzenlenen 2. Foto Safari-Fotoğraf Yarışması Fotoğraf Sergisi ve Ödül Töreni İzmir Konakta yapılan kokteyl ile gerçekleşti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Birlik Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Devran, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Mehmet Uzuner, İzmir Şube Müdürlüğü İzmir Kuş Cenneti Sorumlu Mühendisi Murat Aslanapa, İzkuş Birlik Müdürü Dr. Tamer Seyis, ile bir çok davetlinin katılımıyla ödül töreni düzenlendi.

130 adet fotoğraf arasında yapılan değerlendirmede ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğraflar sergilendi.

Yarışmada Birinci eserin Sahibi Selma Kılıçaslan'a ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Yıldız Devran, ikinci Eser Sahibi Oğuz Altun'a ödülünü Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Mehmet Uzuner, Üçüncü Eserin Sahibi Turgut Ege'ye ödülünü İzmir Kuş Cennetini Koruma ve Geliştirme Birliği Müdürü Dr. Tamer Seyis takdim etti.

Son olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve Birlik Başkanı Aziz Kocaoğlu katılım gösteren ve ödül alan eser sahipleri başta olmak katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Sergi sunumu ile ödül töreni son buldu.
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