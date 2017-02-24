24.02.2017 16:37:31

Didimli balıkçı darbeci komutanın verdiği belgeyi iade etti

Didimli balıkçı Yiğit Olgun, kendisine verilen taktir belgesini imzalayan komutanın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle görevinden alınmasından sonra darbeci komutanın imzaladığı belgeyi Sahil Güvenlik Komutanlığına geri gönderdi. Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanı tarafından belge yenilenerek, Didimli Balıkçı Serdar Olgun'a hediye edildi.

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Didimli balıkçı Yiğit Olgun, kendisine verilen taktir belgesini imzalayan komutanın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle görevinden alınmasından sonra darbeci komutanın imzaladığı belgeyi Sahil Güvenlik Komutanlığına geri gönderdi. Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanı tarafından belge yenilenerek, Didimli Balıkçı Serdar Olgun'a hediye edildi.Didim'de 15 Ocak 2016 günü saat 01.05'de meydana gelen olayda, 'LS-604' borda numaralı Yunanistan Sahil Güvenlik Botu, kaçakçılık faaliyeti şüphesiyle bir sürat teknesini sıcak takip yaptığı sırada Türk karasuları içerisinde Didim'in Taşburnu açıklarında karaya oturmuştu. Yunanistan Sahil Güvenlik botunun karaya oturduğu Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirildi. Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2 Sahil Güvenlik Botu ve 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Gemisi bölgeye sevk edildi. Didim'de balıkçılık yapan Yiğit Olgun da teknesiyle bölgeye gelerek Yunan Sahil Güvenlik botunu çekme faaliyetinde bulundu. Karaya oturduğu yerden kurtarılan Yunan botu, Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından 'LS-020' borda numaralı Yunanistan Sahil Güvenlik botuna teslim edildi. Didimli balıkçıya Sahil Güvenlik Komutanlığı'na katkılarından dolayı teşekkür/takdir belgesi verildi.Belgede darbeci komutanın imzası olunca iade ettiBalıkçı Yiğit Olgun, 15 Ocak 2016 günü Yunan botunun Türk karasuları içinde karaya oturması olayında verdiği destekten dolayı kendisine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından teşekkür belgesi verilmişti. Belge Eski Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Üstem Hakan Üstem tarafından imzalanmıştı. Tümamiral Üstem Hakan Üstem'in Fettullahçı Terör Örgütü(FETÖ)' nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine katılması ve görevinden alınmasından sonra Didimli Balıkçı Serdar Olgun, adına imzalı belgeyi Sahil Güvenlik Komutanlığına geri gönderdi.Didimli balıkçı Yiğit Olgun, ilk olarak BİMER'e başvurdu ve belgeyi iade etmek istediğini belirtti. Daha sonra kendisiyle irtibata geçen Sahil Güvenlik Komutanlığı'na taktir belgesini geri gönderdi. Belge yenilenirken bu tutumundan dolayı kendisine Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanı tarafından bir kez daha Sahil Güvenlik Komutanlığının Ay Yıldızlı şapka ve belgenin yenilenmiş hali hediye edildi.Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, tarafından imzalanan yeni belgede, "15 Ocak 2016 tarihinde Didim Taşburnu bölgesinde karaya oturan 'LS-604' borda numaralı Yunanistan Sahil Güvenlik botunu kurtarma operasyonunda donatanı olduğunuz 'Olgun Balıkçılık' isimli tekne tarafından Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına verilen destekten dolayı başta siz Yiğit Olgun olmak üzere tüm tekne mürettebatına teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.