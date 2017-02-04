04.02.2017 12:58:18

Didim'de FETÖ davası kabul edildi

Didim'de 46 Sanıklı FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davası kabul edildi. Aralarında Ticaret Odasının eski ve yeni Başkanlarının yer aldığı iddianame Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken yargılamalar 22 Martta başlayacak.

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Didim'de 46 Sanıklı FETÖ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davası kabul edildi. Aralarında Ticaret Odasının eski ve yeni Başkanlarının yer aldığı iddianame Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken yargılamalar 22 Martta başlayacak.Didim'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, 46 şüpheli hakkında, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamenin, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildiği öğrenildi. İddianamenin kabul edilmesinin ardından İddianamenin sanıkları arasında Didim Ticaret Odası Başkanı Ş. Ü., Eski Oda Başkanı U. D.'de yer alıyor.Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Didim de 46 şüpheli hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Anayasal düzenini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından iddianame hazırlandı. İddianamede Sanıklar hakkında "Örgüte üye olmadan örgüt adına suç işlemek" suçundan 5 yıldan 10'ar yıla kadar hapsi talep ediliyor.22 Mart 2017 Çarşamba günü, Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesin de başlayacak duruşmada; Didim Ticaret Odası Eski Başkanı U. D., Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ş.Ü., Yönetim Kurulu Üyeleri M.S. ve M.Ç., DİAD Eski Başkanı Ş. Ç'in sanık listesinin yer aldıkları öğrenildi.