22.02.2017 17:54:54

Dicle Elektrik'ten asılsız ihbara suç duyurusu

Batman'da asılsız elektrik arıza ihbarları artınca Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, iş ve zaman kaybına neden olan bu tür ihbarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladılar.

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Batman'da asılsız elektrik arıza ihbarları artınca Dicle Elektrik Dağıtım yetkilileri, iş ve zaman kaybına neden olan bu tür ihbarda bulunanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıkladılar.Dicle Elektrik Dağıtım Batman Sistem İşletme Yöneticisi Bilal Altunç, asılsız ihbarların çalışma düzenlerini bozduğu gibi önemli arızalara müdahalede gecikmelere yol açabildiğini söyledi. Altunç, zaman zaman ihbarda bulunanların, yaşanan arızaya ekiplerin daha erken gitmesini sağlamak için "Acil hastamız var", "Yaralı var" veya "Hayatını kaybeden var" gibi gerçek dışı beyanlarda da bulunabildiklerini kaydetti."Suç duyurusunda bulunulacak"Daha birkaç gün önce Hürriyet mahallesinden gelen asılsız ihbara da değinen Altunç, "İhbarda trafonun patladığı ve bir çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi. Olay çok acil göründüğünden en yakında bulunan ekiplerimiz yaptıkları işleri bırakarak en kısa sürede olay yerine gitti. Ancak ihbar asılsız çıktı. Bu durum, hem zaman kaybına hem de başka arızaların onarılmasını bekleyen diğer müşterilerimizi mağdur etti. Yapılan ihbarların ses kayıtları bizde bulunuyor. Bundan böyle asılsız ihbarda bulunanlar hakkında ilgili yerlere suç duyurusunda bulunacağız" dedi.