22.02.2017 10:05:59

Dicle Elektrik'te futbol heyecanı

Dicle Elektrik çalışanları arasında kurumsal aidiyet bilincinin aşılanması, değişik departmanlarda çalışan personelin tanışıp kaynaşması ve çalışanların biraz olsun iş stresinden kurtulmasını sağlamak amacıyla 'Departmanlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası' düzenleniyor.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Dicle Elektrik çalışanları arasında kurumsal aidiyet bilincinin aşılanması, değişik departmanlarda çalışan personelin tanışıp kaynaşması ve çalışanların biraz olsun iş stresinden kurtulmasını sağlamak amacıyla "Departmanlar Arası Halı Saha Futbol Turnuvası" düzenleniyor.Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., Dicle Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve Dicle Elektrik Yatırım A.Ş. sorumluluk bölgesinde bulunan Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman; Siirt ve Şırnak il müdürlüklerindeki departmanlarda görevli personel kurdukları futbol takımları ile turnuvaya katılabilecek. 15-30 Mart tarihleri arasında illerde departmanlar arası yapılacak müsabakalar sonunda o ilin liderleri belirlenecek.Finaller 1-2 Nisan'daHer ilde yapılacak elemeler sonunda liderliği elde eden futbol takımları, turnuva şampiyonunun belirleneceği final müsabakaları için Diyarbakır'a gelecek. 1-2 Nisan tarihleri arasında oynanacak maçların sonunda ise turnuva şampiyonu ortaya çıkacak.Çalışanların kaynaşması içinDicle Elektrik çalışanları arasında kaynaşmanın sağlanması için ilk kez böyle bir etkinlik düzenlendiğini belirten İdari İşler Müdürü A. Haydar Özmen, "Önce illerde departmanlar arası müsabakalar oynanacak, ardından final maçları Diyarbakır'da gerçekleşecek. Oldukça keyifli bir turnuva olacağına inanıyoruz" dedi.