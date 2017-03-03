03.03.2017 16:53:08

Dicle Elektrik Dağıtım'dan MHM çalışanlarına plaket

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından müşteri memnuniyetini sağlamak üzere kurulan Müşteri Hizmetleri Merkezi (MHM) çalışanları, son 1 yıl içerisinde gerçekleştirdikleri performans sebebiyle plaketle ödüllendirildi.

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Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından müşteri memnuniyetini sağlamak üzere kurulan Müşteri Hizmetleri Merkezi (MHM) çalışanları, son 1 yıl içerisinde gerçekleştirdikleri performans sebebiyle plaketle ödüllendirildi.Plaket verme törenine Dicle Elektrik Genel Müdürü Murat Karagüzel, Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka, Sistem İşletme Müdürü Remzi Munar, Müşteri Hizmetleri Yöneticisi Zafer Erdem, Büyük Müşteriler Yöneticisi Furkan Zincirkıran, Enerji Kayıpları Kontrol Yöneticisi Ersin Özen, Tahakkuk Yöneticisi Gürcan Güzel, İdari İşler Yöneticisi Kazım Özkan, Müşteri Hizmetleri Merkezi Sorumlusu Necdet Yentürk ve çalışan personel katıldı. Törende 2016 yılı içerisinde 82.415 müşteriye hizmet veren Müşteri Hizmetleri Merkezi'nin 11 çalışanına, gösterdikleri performans nedeniyle hazırlanan plaketleri dağıtıldı."Müşteri memnuniyeti adına güzel şeyler oluyor"Törende konuşan Dicle Elektrik Dağıtım Genel Müdürü Murat Karagüzel, Müşteri Hizmetleri Merkezi'nin vatandaşın ilk geldiği, sinirlerin ilk boşaldığı, dertlerin ilk dinlenildiği yer olduğunu belirtti. Yaşanan bazı sıkıntılara rağmen merkezde belli bir düzenin tutturulduğunu kaydeden Karagüzel, "Bundan 1-2 yıl öncesi gibi değil. Müşteri memnuniyeti adına gerçekten güzel şeyler oluyor. Geçmişte oluşan o birikmeler, o sinirlenmeler, o bağrışmalar, çağrışmalar şimdi yok. Bu merkezde çalışan sizlerin çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Elinize kolunuza sağlık teşekkür ederiz. Ne kadar çok bu şekliyle çalışırsak, aidiyet duygusu ne kadar artarsa müşteri memnuniyetinde o denli iyileşme görünecektir" dedi.İl Müdürü Yaka çalışanlara teşekkür ettiDicle Elektrik Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka ise, çalışanlara gayretleri, emekleri ve sabırlarından dolayı teşekkür etti. Yaka, konuşmasının devamında, "Daha iyi olma yolunda, müşteri memnuniyeti ve profesyonellik anlamında her geçen gün eskinin üzerine bir şeyler koyarak yürüyoruz. Sizin farkında olduğumuzu, aklımızda olduğunuzu bilmeniz adına bugün böyle bir düzenlemeye gittik. Hepinize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.