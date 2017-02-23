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Dicle Elektrik 30 yıllık şebekeyi yeniledi
23.02.2017 10:25:47

Dicle Elektrik 30 yıllık şebekeyi yeniledi

Özelleştirmenin gerçekleştirildiği günden bu yana geçen 3.5 yıllık sürede mevcut şebekenin yenilenmesi için 600 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik Dağıtım, planlanan yatırımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Enerji şirketi, son olarak Diyarbakır'da 1 milyon 450 bin liralık yatırım ile 30 yıllık şebekeyi yeniledi.

Özelleştirmenin gerçekleştirildiği günden bu yana geçen 3.5 yıllık sürede mevcut şebekenin yenilenmesi için 600 milyon liranın üzerinde yatırım gerçekleştiren Dicle Elektrik Dağıtım, planlanan yatırımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Enerji şirketi, son olarak Diyarbakır'da 1 milyon 450 bin liralık yatırım ile 30 yıllık şebekeyi yeniledi.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü tarafından müşterilerinin daha sağlıklı ve kesintisiz enerji almalarını sağlamanın yanında kayıt dışı kullanımı da önlemek için daha önce benzerleri Bismil ilçesinde ve Diyarbakır il merkezinde gerçekleştirilen şebeke yenileme yatırımlarının bir benzerini Şanlıurfa karayolunda gerçekleştirdi. Bu çalışmalar sayesinde daha önce kayıt dışı olarak tüketilen milyonlarca liralık elektrik enerjisi, kayıt altına alındı.

36 işletmeye enerji sağlayacak

İl Müdürü Uğur Yaka, 500 Evler'den Gözeli'ye kadar yaklaşık 3 kilometre boyunca yapılan şebeke yenileme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyledi. Yaka, ölçü devre ıslahının da gerçekleştirildiği yeni şebeke çalışmasının tamamlanması ile birlikte buradan aralarında plastik fabrikası, beton santrali, çırçır fabrikası, un fabrikası ve mermer şantiyesinin bulunduğu toplam 36 adet işletmeye elektrik verileceğini kaydetti.

Sanayiye hitap eden altyapı

Söz konusu çalışma ile daha öncekiler gibi kayıt dışı kullanımın da engellendiğini ifade eden Yaka, "Burada bazı köy gurupları ile birlikte sanayi tesislerinin de kullandığı şebeke yaklaşık 30 yıllıktı. Dolayısıyla da özellikle kış ve yaz aylarında aşırı yüklenme yüzünden zaman zaman arızalar yaşanıyor ve kesintiler gerçekleşebiliyordu. Biz, burada 1 milyon 450 bin liralık bir yatırım ile 30 yıllık geçmişe sahip şebekeyi tamamen yeniledik. Şebekeyi yenilerken de bu hattan beslenen köy guruplarını ayırdık. Burada sanayiye hitap edebilen bir enerji altyapısı oluşturduk. Yeni şebeke ile kayıt dışı elektrik kullanma imkanı da ortadan kaldırıldı' dedi.

6 kilometre yeraltı kablosu döşendi

Yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren İl Müdürü Uğur Yaka şöyle konuştu:

"Şanlıurfa yolunun 500 Evler mevkiinden Gözeli mevkiine kadar olan 3 kilometrelik yolun sağlı sollu iki tarafında bulunan eski demir direkli dağıtım şebekesi sökülerek yerine 202 adet beton direk dikildi. Buraya bir de beton köşk tabir ettiğimiz trafo kurduk. Şebeke yenileme çalışmaları sırasında 6 kilometre orta gerilim yeraltı kablosu ve 7 ton iletken kullanıldı. Bir milyon 450 bin lira harcayarak hayata geçirdiğimiz proje ile yıllık 40 milyon kilovatsaat elektrik tüketimi gerçekleştirilen bölgeye sıhhatli enerji akışı sağlayarak, kayıt dışı tüketimi engellemeyi amaçladık'.

Sanayiciler memnun

Dicle Elektrik tarafından yapılan çalışmalar sanayici ve işletme sahiplerinden Zülfikar Bükün, Ramazan Serin, M. Sait Yücedağ ve İlhan Avcı tarafından da memnuniyetle karşılandı. İşletme sahibi ve sanayiciler, gerçekleşen yatırımla ilgili, "Elektriklerin kesilmemesi, sağlıklı gelmesi fabrikaların, işletmelerin de sağlıklı çalışması anlamına gelir. Eskiden şebeke eski olduğu için arızalardan dolayı sık sık elektrikler kesilebiliyordu. Elektriğin 1 saat dahi kesilmesi bizi ciddi anlamda maddi kayba uğratıyordu. Ama şimdi elektriklerimiz hiç kesilmiyor. Dicle Elektrik'e yaptıkları yatırımdan dolayı teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.
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