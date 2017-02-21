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Dick Advocaat: 'Umarım yarın şans da yanımızda olur'
21.02.2017 17:12:26

Dick Advocaat: 'Umarım yarın şans da yanımızda olur'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımın sahada çok iyi oynadığını söyleyerek, 'Bazen yanınızda şansın da olması gerekiyor. Umarım yarın şans da yanımızda olur' diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımın sahada çok iyi oynadığını söyleyerek, "Bazen yanınızda şansın da olması gerekiyor. Umarım yarın şans da yanımızda olur" diye konuştu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Kuban Krasnodar maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımın son durumunu değerlendirdi. Fenerbahçe'nin son dönemde gol yollarında etkisiz kalmasını takımın şanssızlığına bağlayan Advocaat, "Biz aslında hep hücuma dönük oynamaya çalışıyoruz. 3 forvet ve 2 ofansif orta sahayla mücadele ediyoruz. Geçtiğimiz hafta 3 oyuncumuz cezalıydı. 3 iyi oyuncunuz cezalıysa ve eksikliği dikkat çekiyorsa, bu sizi daha iyi bir takım haline getirmiyor. Pazar günü de söylemiştim, oyuncularımın mücadelesi konusunda bir sıkıntım yok. Maçı bir daha izlerseniz, çok iyi mücadele ettiler. Ama öyle bir an geliyor ki, bazen şansa da ihtiyaç oluyor. Umarım yarın şans da yanımızda olur" ifadelerini kullandı.

"Van Persie her zaman fark yaratır"

Robin van Persie'nin ilk maçta fit olmadığı için kadroda yer almaması üzerine de konuşan Advocaat, "Robin van Persie, yarın maçta bizimle olması açısından büyük bir şansı var. Kadroda yer alacak ve bizim için olumlu anlamda fark yaratabilecek durumda. Fit olduğunda her zaman fark yaratır ve şu anda da fit durumda" diye konuştu. Advocaat ayrıca İsmail Köybaşı ve Gregory van der Wiel'in de Kasımpaşa maçında iyi oynadığını, kadroda olmamaları için de bir sebep bulunmadığını söyledi.

"Roman bizim için çok önemli bir isim"

Fenerbahçe'nin Rus futbolcusu Roman Neustadter'in kadroda yer bulamaması nedeniyle sorulan soruyu yanıtlayan Advocaat, "Roman Neustadter, bizim için çok önemli bir futbolcu. Normalde Rusya Milli Takımı forması da giyiyor. Ama buradaki sorun aslında, onun önünde iki tane harika stoperin bulunması. Bu nedenle düzenli oynaması zor görünüyor. Türkiye'deki bütün takımlarda rahatlıkla oynayabilir. Skrtel ve Kjaer'in bu bölgede oynaması nedeniyle forma giyemiyor. Defansif orta sahada da forma giyebilecek bir oyuncu ancak bizde bu tarz oyuncu da fazlaca var" ifadelerini kullandı.

"Taraftarlar maça gelse, daha farklı oynarız"

Manchester United ve Feyenoord maçlarında takımın çok iyi oynadığının hatırlatılması üzerine konuşan Advocaat, "Sadece Manchester United ve Feyenoord değil, Galatasaray, Zorya ve Beşiktaş maçlarını da dikkate almamız lazım. Bu maçlarda da iyiydik. Ancak şu anda takımın daha düşük performans sergilemesine sebep transfer midir bilmiyorum. Ama bu maçları dolu statta oynadık. Bunun etkisi büyük. Sebep bu mudur bilmiyorum ama taraftarların geldiği maçlarda daha iyi oynadık. Üst düzey kulüplerde dolu statlarda oynamak istersiniz. Taraftarlar da sizin işinizin bir parçasıdır. 2 hafta önce Bursa'ya gittik, tıklım tıklımdı. Dolu tribünler önünde oynadık. Ama kendi stadımıza geliyoruz, 10-12 bin kişi var" şeklinde konuştu.

"Transfer için her şeyi yaptık ama olmadı"

Devre arasında transfer için çok çabaladıklarını, yönetimin de transferi bitirmek için elinden geleni yaptığını söyleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü, "Transfer için 3, 4 yeni oyuncu üzerinde yoğunlaşıp çalışmalarımızı yaptık. Ama ya çok para istediler ya da gelmek istemediler. Ya da yanlış oyuncu olduğunu düşünüp transfer etmek istemedik. Eğer bir oyuncu sıradan bir oyuncuysa ve alırsanız, sadece kadrodaki oyuncu sayısını yükseltirsiniz. Bir oyuncu gelmek istemiyorsa, zaten getirmenin manası yoktur. Şunun altını çizmek istiyorum, yönetimimiz başkanımız transfer için çok çalıştı. Birçok ülkeye seyahat ettiler, görüşmeler yaptılar. Ama bazı oyuncular ya çok pahalıydı ya da gelmek istemedi. Böyle olunca da transfer yapamadık" diyerek sözlerini tamamladı.
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