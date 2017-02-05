SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Dick Advocaat: 'Golü bulduk ve kazandık'
06.02.2017 00:10:25

Dick Advocaat: 'Golü bulduk ve kazandık'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş karşısında alınan galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında, golü bulup kazandıklarını ifade etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Beşiktaş karşısında alınan galibiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında, golü bulup kazandıklarını ifade etti.

Beşiktaş deplasmanında 1-0 kazanarak çeyrek finale yükselen Fenerbahçe'de Teknik Direktör Dick Advocaat, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Hollandalı çalıştırıcı, 1-0 biten mücadelenin ardından yaptığı basın toplantısında, bu maça özel olarak hazırlandıklarını ifade ederek, "Kayserispor maçının ardından pazartesi bu maçın hazırlığı başladı. Oyuncularımla toplantı yaptık. 'Bu tür maçlar oynayacaksanız, elinizde başka şans yoktur' dedim. Beşiktaş'ın ne kadar iyi bir takım olduğunu da biliyorduk. Özellikle ilk yarıda bizden daha fazla topa sahip olan takım Beşiktaş'tı. Ama pozisyon üretme konusunda çok başarılı olamadılar. Kırmızı kartın ardından durum değişti. Oyuna dikte eden taraf biz olduk. İlk yarıda Beşiktaş'ın lehine bir futbol vardı, ikinci yarıda ise tam tersi bir görüntü oldu. Golü bulduk ve galibiyetle ayrıldık buradan" diye konuştu.

"Hakemi konuşmak istemiyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü, kendisine hakemle ilgili soru sorulması üzerine, "Ben burada maçı konuşmak istiyorum, hakemin kararını konuşmak istemiyorum. Harika geçmişi olan ve harika tarihi olan iki büyük takımın maçını izledik. Hakem kararları, maçın içinde olan bir durum. Bugün oynanan oyunla ilgili olarak konuşmak istiyorum. Devre arasında yaşanan olaylarla ilgili olarak ne söyleyebilirim ki? Soyunma odasında futbolcularıma sakin olmaları gerektiğini söyledim. Tünelde yaşananlarla ilgili olarak herhangi bir şey konuşmadım. Eğer karşılaşma 11'e 11'e oynansa idi, şunu biliyoruz ki Beşiktaş çok iyi bir takım, bireysel anlamda etkili oyuncuları var. Bu oyunculara boşluk bırakırsanız ve boş alan bırakırsanız, Beşiktaş herkesi yenecek bir takım. İlk yarı 11'e 11 oynandı ve maçın ilk yarısında Beşiktaş daha yoğun oynayan taraftı" dedi.

"Şenol Güneş'e büyük saygım var"

Soyunma odasına giderken yaşanan olaylarla ilgili olarak konuşması gereken kişinin kendisi olmadığını ifade eden Advocaat, Şenol Güneş'e de çok saygı duyduğunu belirterek "Beşiktaş'ın hocasına çok büyük saygı duyuyorum. Çok bilinen, tanınan bir teknik direktör. O da duygularıyla yaşıyor ve bu işi yapıyor. Benim için de aynısı geçerli. Çok fazla konuşacak bir şey yok. İkinci yarıda çok fazla puan kaybı yaşadık. Adanaspor ve Kayserispor'a puan kaybettik. Başakşehir ve Beşiktaş gibi çok önemli takımlar karşısında sahadan galibiyetle ayrıldık. Oyuncularımızın, daha zayıf görünen takımlara karşı da iyi bir görüntü sergilemesi gerekiyor. Ancak hala oyunumuzu geliştirmemiz gerektiğini söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"Van Persie bir şey yapmadı"

Tosic'in kırmızı kart gördüğü pozisyonu televizyondan izlediğini ifade eden Hollandalı hoca, "Ben orada olanları televizyondan gördüm. Tosic bu hareketi yaptı ve hakem de yanındaydı. Ben bir dönem Sırbistan Milli Takımı'nda çalıştım ve oradan öğrencimdi. Harika bir çocuk Tosic. Umarım ceza almaz. Pozisyonun öncesinde Robin'in rakibe bir koşusu var. Ancak o kırmızı kartı gerektirecek herhangi bir şey yapmadı. Robin'i oyunda tuttum. İlk yarıda sarı kart görmüştü ancak onu oyundan çıkarmak gibi bir düşüncem olmadı. Gerekli uyarıları yaptık, zaten akıllı ve tecrübeli bir oyuncu. Robin için şunu sormak gerekir; fiziksel anlamda doğru şekilde mi, değil mi? Bu akşam doğru şekildeydi."

"İki oyuncu da ikinci şansı hak etti"

Emenike ve Gregory van der Wiel'in affedilmesi ile ilgili de konuşan Advocaat, "Hem Emenike hem de van der Wiel'e söyledim ve size de aktarıyorum, ikisi için de başka kulüp bulmak daha mantıklı görünüyordu. 1,5 ay boyunca B takımla antrenmanlara çıktılar ancak herkes ikinci bir şansı hak eder. İkisi de buraya geri dönmeyi çok istiyorlardı. Takıma artı katacaklardır" diyerek sözlerini noktaladı.

    YORUM YAZ

YORUMLAR

Volkan Demirel: 'Ne ayılığımız kaldı...'
Volkan Demirel: 'Ne ayılığımız kaldı...'
Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı 1-0 yenerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe’de takım kaptanı Volkan Demirel, maç sonunda konuştu.
05.02.2017 23:14:26
Şenol Güneş üzerlerine yürüdü!
Şenol Güneş üzerlerine yürüdü!
Ziraat Türkiye Kupası'nde oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gerginlik maçın önüne geçti.
05.02.2017 22:17:02
Yunanistan’da Türk Konsolosluğuna boyalı saldırı
Yunanistan’da Türk Konsolosluğuna boyalı saldırı
Yunanistan’da, Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğu’nun dış duvarlarına ve valusuna bir grup tarafından boya şişeleri atıldı.
05.02.2017 22:08:01
8 ton 660 kilogram kaçak çay ele geçirildi
8 ton 660 kilogram kaçak çay ele geçirildi
Hakkari'de 8 ton 660 kilogram gümrük kaçağı çay ele geçirildi.
05.02.2017 21:28:09
Gerilim duvarı yıkıldı
Gerilim duvarı yıkıldı
Kosova ile Sırbistan arasında gerilime neden olan ülkenin kuzeyindeki Sırplar'ın yoğun olarak yaşadığı Mitroviça şehrinin kuzey bölümünde inşa edilen duvar yıktırıldı.
05.02.2017 20:25:54
Çin’de yangın: 18 ölü
Çin’de yangın: 18 ölü
Çin’de bir ayak masajı salonunda çıkan yangında 18 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
05.02.2017 19:55:42
Bosna'da Markale kurbanları anıldı
Bosna'da Markale kurbanları anıldı
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Markale pazar yerine 5 Şubat 1994 günü düzenlenen havan topu saldırısı sonucu hayatını kaybeden 68 kişi, katliamın 23'üncü yılında anıldı.
05.02.2017 19:51:08
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
İlber Ortaylı, Trump'ı ve ABD'yi yazdı: Haç ve Hilal gerilimi çok şeye mal olur...
İlber Ortaylı, Trump'ı ve ABD'yi yazdı: Haç ve Hilal gerilimi çok şeye mal olur...
Lazkiye'de 5 Rus askeri öldü
Lazkiye'de 5 Rus askeri öldü
ÖSYM şifresini kuzeniyle paylaştı, hayatı karardı!
ÖSYM şifresini kuzeniyle paylaştı, hayatı karardı!
İngiliz Economist FETÖ'cülere ağlıyor!
İngiliz Economist FETÖ'cülere ağlıyor!
Trump, Balkanlar'ı Rusya'ya mı bırakacak?
Trump, Balkanlar'ı Rusya'ya mı bırakacak?
Işık: 7’si general 149 asker firarda
Işık: 7’si general 149 asker firarda
Trump: ABD masum mu?
Trump: ABD masum mu?
Meral Akşener'den referandum açıklaması
Meral Akşener'den referandum açıklaması
Askeri liseye giden öğrencinin babası anlattı
Askeri liseye giden öğrencinin babası anlattı
İstanbul'a kar yağışı uyarısı
İstanbul'a kar yağışı uyarısı
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Erdoğan ve Yıldırım Merkel'e randevu vermedi mi?
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Şehitliklerde beş vakit ezan okunuyor
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Bursaspor’un amigosuna Erdoğan'a hakaretten hapis
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
Akıncı ve Anastasiadis'den Kıbrıs görüşmeleri için tarih teklifi
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
‘Yunanistan, işgal ettiği 18 adayı silah deposu ve karakola dönüştürdü’
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
Karamollaoğlu: Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama...
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
İran doğruladı: Balistik füze denemesi yaptık
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Figen Yüksekdağ: Sözlerimin arkasındayım
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
Türkiye'nin ilk kadın general adayı gözaltında!
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'
'Trump'ın kararına ses çıkmıyor çünkü...'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları