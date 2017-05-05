06.05.2017 08:57:23

DHKP-C'nin üst düzey ismi öldürüldü

Terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey isimlerinden Sıla Abalay, polisle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilirken aynı adreste bulunan 2 kişi de gözal

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Terör örgütü DHKP-C'nin üst düzey isimlerinden Sıla Abalay, polisle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirilirken aynı adreste bulunan 2 kişi de gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl aralık ayında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Evliya Çalışkan'a yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren terör örgütü DHKP-C üyesi Sıla Abalay polisle girdiği çatışmada öldürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı özel timlerinde destek verdiği öğrenildi. Küçükçekmece ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde bulunan hücre evine düzenlenen baskında 'teslim ol' çağrılarına Sıla Abalay ve beraberindeki iki erkek şahıs ateş ederek karşılık verdi. Bunun üzerine güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada Sıla Abalay'ın ölü olarak ele geçirilirken, hücre evinde bulunan 2 erkek şahısta sağ olarak gözaltına alındı.ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN CENAZESİNİ TAŞIYAN ARACA ZIRHLI ARAÇLAR EŞLİK ETTİGüvenlik güçleriyle girdiği çatışmada Sıla Abalay'ın öldürülmesinin ardından Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında operasyonun gerçekleştirildiği sokak araç ve yaya trafiğine kapatılarak çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Bölgeden geçen şüpheli şahıslar durdurularak kimlik kontrolleri yapıldı. Özel timlerin uzun namlulu silahlarla çevrede devriye attığı görüldü. Yaklaşık 4 saat süren olay yerindeki incelemelerin ardından öldürülen teröristin cenazesi yoğun güvenlik önlemleri altında Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeyi taşıyan araca zırhlı araçların eşlik ettiği görüldü.(Oğuzcan Yazar/İHA)