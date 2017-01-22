22.01.2017 21:34:01

DHKP-C'li teröristin cenazesi morga kaldırıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ve AK Parti İl Binası'na yönelik lav silahlı saldırı ile ilgili aranan DHKP-C'li Bilgehan Karpat, Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda ölü olarak geçirildikten sonra cenazesi morga gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası ve AK Parti İl Binası'na yönelik lav silahlı saldırı ile ilgili aranan DHKP-C'li Bilgehan Karpat, Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda ölü olarak geçirildikten sonra cenazesi morga gönderildi.Edinilen bilgiye göre, polisin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Muratlı ilçesindeki mesire alanında olduğu belirlenen DHKPC'li terörist Bilgehan Karpat'ın yakalanması için operasyon düzenlendi. Polisin 'teslim ol' ihtarına ateşle karşılık veren terörist, çıkan çatışmada ölü olarak ele geçirildi. Savcılık incelemesinin ardından DHKP-C'li teröristin cenazesi Muratlı Devlet Hastanesi Morguna gönderildi.