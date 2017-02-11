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Dezavantajlı kişilere fırsat sunan proje
11.02.2017 16:25:04

Dezavantajlı kişilere fırsat sunan proje

Çorum'un Laçin ilçesinde dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan 'Laçin'de Fırsat Var' adlı projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Çorum'un Laçin ilçesinde dezavantajlı kişilerin sosyal entegrasyonu ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilmesi amacıyla hazırlanan "Laçin'de Fırsat Var" adlı projenin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen proje kapsamında özellikle dezavantajlı kişilerin toplumla entegrasyonu, iş gücü piyasasına erişimleri kolaylaştırmak ve iş gücü piyasasına girişlerinin önünde yer alan engellerin kaldırılması hedefleniyor.

Laçin Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Özdemir, bir yıl boyunca sürecek olan projenin 189 bin 884 avroya mal olduğunu belirterek, "Proje kapsamında hediyelik mum üretim kursu açtık. Özel bakım merkezinde 10 engelliye eğitim verilmektedir. Ayrıca Halk Eğitim Merkezi'mizde açtığımız örtü altı sebze yetiştiriciliği kursuyla 20 ihtiyaç sahibine kurs veriyoruz. İlçeye salma (doğal) tavuk yetiştiriciliği eğitim merkezi kuruldu. 15 kursiyere eğitim veriliyor. Her biri 50 adet tavuk kapasiteli 10 metrekarelik 5 adet kümes yapılması için çalışmalar başladı. Önümüzdeki aylarda çanta imalat atölyesi kurularak bayanlara eğitim verilecektir. Mayıs ayının son haftası ise 60 dezavantajlıya bir hafta süreyle iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilecek. Proje kapsamında 2017 KOSGEB desteklerinden yararlanılarak kendi işlerini kurabilmeleri için 60 kursiyere yönelik 32 saatlik girişimcilik kursu açılacaktır" dedi.

Hedeflerinin ilçede çanta imalatı, hediyelik mum üretimi, seracılık ve doğal tavuk yetiştiriciliği konusunda mesleki eğitim yoluyla 60 dezavantajlı durumdaki kişinin iş gücü piyasasına erişimlerini sağlayarak, en az yüzde 15'inin istihdamlarını gerçekleştirmek olduğunu açıklayan HEM Müdürü Özdemir, ayrıca kursiyerlerin önümüzdeki günlerde çeşitli fuarlara götürüleceğini ifade etti.

Özdemir, engellilikle ilgili ayrımcılıkların mücadele ve ön yargıların kaldırılması için, engellilerle birlikte farklı sektörlerde faaliyet gösteren 5 ayrı işletmeye bir ve iki hafta süreli çalışma ziyaretleri düzenleyecekleri, proje hazırlığı ve uygulama sürecinde yaşanan gelişmeleri raporlayan bir sonuç kitapçığı hazırlanacağını sözlerine ekledi.

Laçin Kaymakam Vekili Hasan Taş ise, gelecek yüzyılın tarım yüzyılı olacağını belirterek, son 10 yıldır tarım projelerine büyük destekler verildiğini, bunun en iyi şekilde değerlendirilmesinin gerektiğini vurguladı.

AK Parti Çorum milletvekili İlksen Ceritoğlu Kurt ise, Türkiye'yi ayakta tutan olgunun birlik ve beraberlik olduğunu belirterek, "Avrupa'nın, Amerika'nın tüm yaptıklarına karşı ayaktayız. Birlikte iş yapma gücümüz. İnancıncımız bizi bir arada tutuyor. Aramıza nifak sokmasınlar. Bizi birbirimize düşürmesinler. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok.s Kürdü ile Laz'ıyla, Çerkezi'yle, Alevi'siyle Sünni'siyle biz bir mozağiyiz. Allah iyi işler yapmayı bize nasip eylesin. Projeye sahip çıktığınız, kadınların arkasında durmayı başarabilen beyefendilere de teşekkür ediyorum. Gücümüzün yettiği kadar devlet olarak buradayız.. Burası güçlü olursa bizde güçlü oluruz" diye konuştu.

Yapılanların unutulmamasını ve en iyi şekilde yapılmasını isteyen Ceritoğlu, burada verilen eğitimlerin istihdama çevrilmesi ve sürdürülebilir olma noktasında herkesin destek vereceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri çalışmalar hakkında HEM yetkililerinden bilgi aldı.

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