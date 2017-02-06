06.02.2017 22:42:26

Dewinter: Esad, Türkiye'nin politika değişikliğini olumlu buluyor

Belçikalı siyasetçi ve sağcı Flaman Menfaati Partisi liderlerinden Dewinter, 'Esad, Türkiye'nin politika değişikliğini olumlu buluyor' açıklamasını yaptı...

Belçikalı siyasetçi ve sağcı Flaman Menfaati Partisi liderlerinden Filip Dewinter, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed'in Türkiye'nin Şam'a yönelik politikasındaki değişiklikleri olumlu bulduğunu ama henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Sputnik'in aktardığı bilgide; Belçikalı parlamenterler heyeti, Suriye'yi ziyaret etti. ziyaret sırasında Halep ve Hmeymim'e giden parlamenterler, başkent Şam'da bir dizi resmi görüşmede bulundu.

Parlamenterler, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed ve Dışişleri Bakanı Velid Muallim tarafından kabul edildi.

Görüşmenin ardından Dewinter, temaslar hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şam'a yönelik tutumundaki değişimi olumlu bulan Dewinter, "Devlet Başkanı Esad, Türk cumhurbaşkanının duruşundaki değişimin Suriye için olumlu nitelik taşıdığına bizi temin etti. Suriye'yi destekleyen ittifakın giderek genişlediğini, İran ve Rusya'ya şimdi de Türkiye'nin de eklendiğini söyledi. Ancak Esad halen Erdoğan ve Türk yönetiminin gerçekten de Suriye'yi desteklediğine inanmıyor. Çünkü IŞİD saflarında savaşmak isteyen yabancı uyruklu militanlar Türkiye üzerinden Suriye'ye sızmaya devam ediyor. Silahlar da Türk yönetiminin himayesinde IŞİD'e ulaştırılmaya devam ediyor" dedi.

'RUSYA'NIN KATKILARINDAN MEMNUNUM'

Dewinter, Rusya'nın Suriye'deki çatışmalara müdahale etmesinden memnuniyet duyduğunu da ifade etti:

"Rusya'nın Suriye'ye müdahale etmesi, askeri ve insani destek vermesinden memnunum. Halep'teki Rus askeri hastaneyi ve ateşkes izleme merkezini ziyaret ettim. Biz Avrupalılar sadece Halep'i konuşuyor ama hiçbir şey yapmıyoruz. Avrupa'nın duruşunu değiştirerek Suriye halkına yardım etmenin zamanı geldi. Suriye'de durum ne kadar iyi olursa Avrupa için o kadar iyi olur".

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