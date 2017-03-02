02.03.2017 23:41:33

Devrim Muhafızlarının 'dünya devleti' hayali

İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Kaani, hedeflerinin 'dünya devleti' kurmak olduğunu söyledi

İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Kuvvetlerinin Komutanı Kasım Süleymani'nin yardımcısı General İsmail Kaani, Devrim Muhafızlarının hedefinin "dünya devleti" kurmak olduğunu söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, Tahran'da düzenlenen "Fatimiyyun Şehitlerini Anma" merasiminde konuşan Kaani, İran'ın Suriye'ye gönderdiği Afgan asıllı milislerden oluşan Fatimiyyun Tümeni mensuplarına övgüde bulundu.

Kaani, "Fatimiyyun Tümeni Suriye'ye ayak bastığı vakit meydanlar ABD'nin kontrolündeydi ancak şu anda bu meydanlarda huzur var. Fatimiyyun bu kudretini sahada göstermeseydi kimse müzakere masasına oturmazdı." dedi.

Tahran yönetiminin Suriye'de Fatimiyyun milislerinin eliyle önemli kazanımlar elde ettiğini dile getiren Kaani, "Suriye ve Halep hedeflerimizin bir kısmı, asıl hedefimiz dünya devletidir. Umuyorum ki bu hedef de uzak değildir." diye konuştu.

İran'a göç etmiş Afganlardan kurulan Fatimiyyun Tümeni, 2011'de Suriye'deki barışçıl gösterilere rejimin kanlı müdahalesi sonrasında başlayan iç savaşta, 2013 yılından bu yana Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları'nın en ön safta kullandığı milisler olarak tanınıyor. Bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve mezhepçi politikalar izlemekle suçlanan İran, özellikle Suriye rejimine verdiği destekle yüz binlerce kişinin hayatını kaybetmesi ve milyonlarca kişinin evlerini terk etmesinden sorumlu tutuluyor.