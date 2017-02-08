08.02.2017 19:38:14

Devrilen traktörün altında kalan 15 yaşındaki çocuk öldü

İZMİR (İHA) â€' İzmir'in Bergama ilçesinde yol kenarındaki çam ağacına çarpan traktörün 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

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İZMİR (İHA) â€" İzmir'in Bergama ilçesinde yol kenarındaki çam ağacına çarpan traktörün 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.Kaza, Bergama ilçesi Kozak yolu Aşağı Mahalle mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tali yola hızla giren E.A. (15) yönetimindeki 35 L 3404 plakalı traktör, yol kenarındaki çam ağacına çarparak takla attı. Kazada E.A. hayatını kaybetti. Kazadan sonra olay yerine gelen çocuğun ailesi gözyaşlarına boğuldu. Çocuğun cenazesi cenaze aracıyla Bergama Faruk İlker Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma olay yerinde inceleme yaptı.