05.02.2017 14:16:43

Devrilen tırın sürücüsü öldü

Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

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Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, TEM otoyolu Pozantı-Tarsus istikametinde seyreden Çetin Diri'nin kullandığı gıda yüklü 73 DH 155 plakalı tır, Damlama mevkisi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüje çarparak devrildi.Kaza sırasında sürücü Çetin Diri araçtan fırlarken, devrilen tırda bulunan yük ise yola dökülerek trafiği kapattı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Çetin Diri'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Diri'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.Karayolları ekipleri tarafından temizlenen yol tekrar trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.