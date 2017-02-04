04.02.2017 17:59:51

Devrilen Kamyondan Otoyla Adeta Sac Tabakası Yağdı

Aydın-İzmir Otoyolunda meydana gelen kaza sonrası kamyondan yola savrulan sac tabakaları nedeniyle yol trafiğe kapandı. Uzun kuyrukların oluştuğu kazada, görevliler kapanan yolu açmak için uzun süre uğraştı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Aydın-İzmir Otoyolunda meydana gelen kaza sonrası kamyondan yola savrulan sac tabakaları nedeniyle yol trafiğe kapandı. Uzun kuyrukların oluştuğu kazada, görevliler kapanan yolu açmak için uzun süre uğraştı.Kaza Aydın-İzmir Otoyolu 75. Yıl Selatin Tüneli yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye sac tabakası taşımakta olan bir kamyon bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Bu sırada kamyonun kasasında bulunan tonlarca ağırlığındaki sac tabakaları otoyola savruldu. Kazada başka araçların zarar görememesi sevindirirken, trafiğe kapanan yolu açmak için ekipler uzun süre uğraştı. Kazadan sonra Aydın yönünden İzmir yönüne seyreden araçlar otobandan zorunlu çıkış verilerek karayoluna yönlendirildi. Yola saçılan sac tabakalarının kaldırılmasının ardından otoyol yeniden trafiğe açıldı.