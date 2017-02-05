05.02.2017 17:12:47

Devrekli sanat duayeni 60. Yılında sevenleri ile bir ara geldi

Devrekli sanat duayeni üreyya Akkaş, 60. yılında sevenleri ile bir araya geldi.

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Devrekli sanat duayeni üreyya Akkaş, 60. yılında sevenleri ile bir araya geldi.Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardan bu yana Devrek Belediyesinde bando şefi olarak görev yapan Süreyya Akkaş, belediyenin düzenlediği 60. Sanat Yılında sevenleri ile buluştu. Devrek Çınar Otel'de düzenlenen ve belediyenin katkıları ile organize edilen sanat gecesine uzaktan ve yakından yüzlerce kişi katılarak Akkaş'ın 60. sanat yılını kutladılar. Düzenlenen gecede konuşan Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "Süreyya abimize böyle bir gece organize ettiğimi için şahsım adına mutluyum. Süreyya Akkaş ilçede çok sayıda müzik ve enstüraman alanında çok sayıda talebe yetiştirmiştir ve halende yetiştirmeye devam etmektedir..Abimize halen icra etmekte müzik alanında ve özel hayatında başarılarının devamını diliyor,daha nice sanat yılarında beraber olmayı temenni ediyorum" diye konuştu.Düzenlenen gecenin anısına Belediye Başkanı Mustafa Semerci ve diğer kurum ve kuruluşlardan Akkaş'a teşekkür plaketi verilirken, Akkaş ve talebeleri tarafından davetlilere unutulmaz bir müzik ziyafeti verildi. Düzenlenen geceye; Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, Devrek TSO Başkanı Ertan Cıvak genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve yüzlerce davetli katıldı.