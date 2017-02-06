06.02.2017 16:12:14

Devrekani'ye Damızlık Üretim Merkezi kurulacak

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 500 Baş Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin yayınlanmasının ardından Devrekani ilçesine Damızlık Üretim Merkezi kurulacak.

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Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 500 Baş Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin yayınlanmasının ardından Devrekani ilçesine Damızlık Üretim Merkezi kurulacak.Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında 500 Baş Damızlık Düve Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ yayınlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ kapsamında, Gadı Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yeni uygulamaya koyduğu Milli Tarım Projesi ile yeni dönemde ilk etapta Kastamonu'nun da aralarında bulunduğu 32 ilde Damızlık Üretim Merkezleri kurulması çalışmaları yapılacak.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılan değerlendirme sonucunda hastalıktan ari işletme ve AB uyumlu onaylı süt çiftliği sertifikalarına sahip Gökkale Tarım Gıda Enerji Madencilik Ulaşım Turizm İnşaat Sanayi ve Ticaret Limitet Şirketi müracaatta bulundu. Müracaatı kabul edilen işletme, Devrekani ilçesinde Damızlık Üretim Merkezi kuracak.Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Osman Yaman, "Bakanlığımız tarafından hayata geçirilen bu projenin ilimizde de uygulanmasından büyük memnuniyet duyuyorum. İlimiz Devrekani ilçesinde kurulacak olan Damızlık Düve Üretim Merkezi ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu damızlık gebe düvelerin yurt içinden karşılanması, et ve süt üretiminde verim ve kalitenin artırılması, hayvancılık yapan yetiştiricilerimizin damızlık düve ihtiyaçlarını İlimizden sağlıklı bir şekilde karşılanması sağlanacaktır. Bu projede emeği geçenlere çok teşekkür ediyor, İlimiz ve Ülkemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.