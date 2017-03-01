01.03.2017 17:52:46

Devrek'te Devrek okuyor kitap okuma yarışması düzenlendi

Devrek'te 'Devrek okuyor adı altında kitap okuma yarışması' düzenlendi.

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Devrek'te "Devrek okuyor adı altında kitap okuma yarışması" düzenlendi.Zonguldak'ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından Devrek genelinde öğrencilere ve velilere yönelik olarak "Devrek Okuyor" adı altında ödüllü kitap okuma yarışması düzenlendi. Organize edilen kitap okuma yarışmasına 4. 5. 6. 7. 8. 9.10. ve 11. sınıf öğrencileri ile Devrek İlçesinde veli olan vatandaşlar katıldı. Yarışmaya katılan öğrenci ve veliler komisyon tarafından belirlenen iki kitabı okuyup bu kitaplardan yine komisyonca hazırlanan 50 sorudan sınav olacaklar. Sınav sonucunda her düzeyde ilk üçe girenlere kaymakamlık tarafından ödül verilecek. Yarışmada ki dereceye ilk bire girene 300 TL, ikinciye 200 TL, üçüncüye ise 100 TL'lik nakit ödülü verilecek. Organize edilen yarışma ile ilgili bilgi veren Devrek Kaymakamı Yakup Güney, "Amacımız okuma alışkanlığını artırarak okumayı kültür haline getirmiş bireylerin yetişmesine katkı vermek, okullarımızda "sürdürülebilir başarıyı" temin etmektir. Bu yarışma sadece bu yıl değil, her geçen yıl daha etkili bir şekilde devam edecek ve arzu edilen hedeflere ulaşılacaktır. Yarışmaya katkı ve katılım konusunda tüm öğrenci ve velilerimizden destek bekliyoruz" diye konuştu.