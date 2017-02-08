08.02.2017 14:04:16

Devrek MYO Aşçılık Programı Öğrencilerinden madalya yağmuru

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğrencileri, 15. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali`nde yerli ve yabancı çok sayıda aşçının katılımıyla yapılan gastronomi yarışmasında 1 kupa, 5 gümüş ve 9 bronz madalya alarak yarışmaya damgasını vurdu.

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Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğrencileri, 15. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali`nde yerli ve yabancı çok sayıda aşçının katılımıyla yapılan gastronomi yarışmasında 1 kupa, 5 gümüş ve 9 bronz madalya alarak yarışmaya damgasını vurdu.1-5 Şubat 2017 tarihlerinde TÜYAP Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 15. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali`ne her yıl olduğu gibi bu yıl da yerli ve yabancı çok sayıda profesyonel aşçı ve aşçılık okullarının öğrencileri katıldı. 28 farklı ülkeden 300 yabancı şefin yanı sıra Türkiye'den de 2 bin 500'ün üzerinde aşçının yarıştığı yarışmada lezzet, görsellik ve sunum dallarında Türk Mutfağı ön plana çıktı.Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Devrek Meslek Yüksekokulu Aşçılık programı öğrencilerinden Nevzat Saraç, Yılın Altın Genç Şefi kategorisinde 1 gümüş madalya ile genel klasmanda 3.lük kupası, Sevgi Armut Üniversite Düzeyi Okullar için Öğrenci Aşçı- Makarna ve Balık kategorilerinde 2 gümüş madalya, Resulcan Altay ve Musa Özer, Üniversite Düzeyi Okullar için Pide kategorisinde 1`er gümüş olmak üzere 2 gümüş madalya, Eray Altınok, Utkucan Üner ve Muhammet Genç Üniversite Düzeyi Modern Türk Mutfağı Ekip Yarışmasında 3 bronz madalya, Deniz Burak Gökdemir, Berke Kocaman ve Hakan Furkan Yıldırım Gençler Pratik Ekip yarışmasında 3 bronz madalya, Emir Erdem, Evren Emil, Gökhan Sarıbaş ve Yusuf Gözel, Yılın En İyi Üniversitesi Ekip Yarışmasında 3 bronz madalya alarak toplamda 1 kupa, 14 madalya ile Bülent Ecevit Üniversitesi'ni, Zonguldak'ı ve Devrek'i en iyi şekilde temsil ettiler.