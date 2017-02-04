04.02.2017 17:08:38

Devrek Belediyesi alt yapı çalışmalarına hız kazandırdı

Devrek Belediyesi ilçede alt yapı çalışmalarına hız kazandırdı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

YORUMLAR

Devrek Belediyesi ilçede alt yapı çalışmalarına hız kazandırdı.Zonguldak'ın Devrek İlçesi Belediyesi ilçenin cadde ve sokaklarında devam alt yapı çalışmalarına aralıksız devam ederek ilçenin çehresini değiştirecek olan yeni meydan projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, "Göreve geldiğimizde Devrek'in en önemli kalıcı hizmet eksikliklerinin başında içme suyu konusu geliyordu. Bu eksikliği gidermek için 2013 yılında Kurudere'den 17.5 kilometrelik bir mesafeden gelen ve asbestli borulardan oluşan ana isale hattımızı uzun ömürlü ve daha sağlıklı olan polietilen borularla yenileyerek işe başladık. Hayati bir yatırıma imza attık. Çünkü eğer bu yatırımı gerçekleştirmeseydik ilçe halkımız bir süre sonra susuz kalabilirdi. Bu yatırımımızla bunun önüne geçmiş olduk. Şimdi de içme suyu şehir içi şebeke hatlarımızda yenilemeler yapıyoruz. 2015 yılı sonunda başlayan çalışmalarımızda yaz, kış demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu ana kadar 15 bin metre içme suyu şebeke hattımızı yeniledik. Çalışmalarımızı kendi teknik personelimizin hazırladığı projeyle belediyemiz personeli ve makine parkımızla yapıyoruz. 1980'li yıllarda yapılan, faydalı ve ekonomik ömrünü tamamlayan, insan sağlığına zararlı olduğu söylenen asbest, beton ve çelik borulardan oluşan hatları uzun ömürlü ve daha sağlıklı polietilen borularla yeniliyoruz. Ayrıca yine çok uzun yıllar önce yapılan, çürümeye yüz tutan galvanizli ev bağlantı borularını da yenileniyor, İçme suyu konusunda ilçemizin gelecek 50 yılını garanti altına alıyoruz. İçme suyuna yaptığımız önemli yatırımlarla kıymetli hemşehrilerimize ülkemizin en sağlıklı ve kaliteli sularından birini sağlamanın mutluluğu içerisindeyiz. 2017 yılı içerisinde içme suyuna yaptığımız yatırımlar tüm hızıyla devam edecek. Hedefimiz yenilenen hattın dışında 15 bin metre yeni hat yenileme çalışması yapmak. Ayrıca içme suyu depolarında polietilen levha ile kaplama çalışmaları yapmayı planlıyoruz şehir içinde ki bu çalışmaların ardından Cumhuriyet Alanında yeni düzenlemelere başlayacağız ve çok yakın bir zamanda vatandaşlarımızın karşısına çok farklı bir Devrek çıkacaktır" diye konuştu.