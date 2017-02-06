06.02.2017 18:11:07

Devrek Baston Satış Merkezi projesi onaylandı

Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı projesi BAKKA tarafından onaylandı.

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Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı projesi BAKKA tarafından onaylandı.Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının açtığı 2016 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programına Zonguldak İl Özel İdaresi tarafından sunulan "Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı" proje sunuldu Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından onaylandı. Proje, proje başvuru rehberinde yer alan değerlendirme tablosuna göre gerçekleştirilen mali ve teknik değerlendirme süreci sonucunda 79,50 puan alarak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu tarafından 5.700.000,00 TL tutarındaki toplam proje bütçesinin yüzde 70,18'i olan 4.000.000,00 TL tutarında hibe ile desteklendi.Zonguldak İl Özel İdaresi ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında 24 Ocak 2017 tarihinde "Devrek Baston Satış Merkezi, Müzesi ve Doğa Kültür Parkı" başlıklı projeye ilişkin destek sözleşmesi imzalandı. Projenin uygulama süresinin 24 ay olduğu belirtildi. Projeye ilişkin gerçekleştirilen toplantıda proje aşamaları üzerine görüşmeler yapıldı. Proje inşaat faaliyetleri, işletme yöntemleri, görünürlük ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili yol haritası çıkartıldı.Vali Ali Kaban başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; TSO Başkanı Metin Demir, TSO Genel Sekreteri Muharrem Sarıkaya, BAKKA'dan Mehmet Çetinkaya, İl Özel İdaresinden Ali Doğu, Dilek Kılav, Ekrem Murat Zaman ve Baston ustası Tansel Işık katıldı.