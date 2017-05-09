09.05.2017 22:32:32

Devletin zirvesi düğünde buluştu

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu Yusuf Kenan Kaynak ve Ayşe Bilge Öztürk'ün nikah töreninde devletin zirvesi bir araya geldi.

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Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu Yusuf Kenan Kaynak ve Ayşe Bilge Öztürk'ün nikah töreninde devletin zirvesi bir araya geldi.Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın oğlu Yusuf Kenan Kaynak, hayatını Ayşe Bilge Öztürk ile birleştirdi. Grand Ankara Otel'de gerçekleştirilen törende Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in nikahlarını kıydığı çiftin şahitliklerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Başbakan Binali Yıldırım yaptı. Törende Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bakanlar ve çok sayıda milletvekili katıldı.Çifte, iki dünya saadeti dileyen Erdoğan, "Evlilik uzun bir yolculuk. İyi günler, kötü günler var. Mutluluklar paylaştıkça çoğalır fakat olumsuzluklar da sabrettikçe mutluluğa dönüşür. İnşallah bu yolculukta bunlara hassasiyetle dikkat etmek suretiyle inanıyorum ki mutlu bir yuvayı milletimize kazandırmış oluruz. Yine her yerde tavsiyemdir, bir olur garip olur, iki olur rakip olur, üç olur denge olur, dört olur bereket olur. Gerisi Allah kerim" şeklinde konuştu.Erdoğan, "Aradığın zaman rahat bulursun" diyerek aile cüzdanını geline verdi.