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Devlet üniversitelerinin 2017 akademik teşvik karnesi
02.03.2017 16:44:00

Devlet üniversitelerinin 2017 akademik teşvik karnesi

Akademisyenlerin faaliyetlerini desteklemek amacıyla uygulanan akademik teşviklerde, Mersin Üniversitesi Teknoloji Fakültesi geçen yıl elde ettiği başarıyı 2017 yılında da devam ettirdi- Prof. Dr. Yücel: 'Su ürünleri fakülteleri, akademisyen performansları açısından en başarılı fakülte türü' - 'Enteresan bir durum da şu ki; Su ürünleri fakülteleri arasında en başarılı olan üniversite, İnönü Üni

Akademisyenlerin proje, araştırma, yayın ve patent gibi faaliyetlerini desteklemek amacıyla uygulanan akademik teşviklerde, geçen yılın performansına göre devlet üniversitelerine bağlı fakülteler arasında ilk sırayı Mersin Üniversitesi Teknoloji Fakültesi aldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cemil Yücel ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Karadağ'ın hazırladığı "Devlet Üniversiteleri ve Fakülteleri Sıralaması Raporu" (DUS 2017), YÖK tarafından yayımlanan ve öğretim elamanlarının akademik teşvik komisyonlarınca onaylanan projelerinin puanlarına göre fakülte ve akademisyenlerin başarılarını ele alıyor.

Prof. Dr. Yücel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teşvik puanlarına göre devlet üniversitelerinde çalışan en başarılı akademisyenlerin ortaya konduğu çalışmada, teşvik puanlarını kamuoyuna açıklamayan 10 üniversite olduğunu belirterek, 2016 yılında devlet üniversitelerinde teşvikten yararlanan profesör sayısı 6 bin 500 iken, 2017 yılında bu sayının 9 bin 400'e çıktığını söyledi.

Akademik teşvik yönetmeliğine göre performansların, "projeler, araştırmalar, akademik yayınlar, tasarımlar, sergiler, patentler, alınan atıflar, uluslararası tebliğler ve ödüller" olmak üzere 9 başlıkta sınıflandırıldığını anlatan Yücel, bir akademisyenin sistemde puanlanması için bu alanlardan en az 30 puan alması gerektiğini, en yüksek puan sınırının ise 100 olarak belirlendiğini dile getirdi.

- Su ürünleri fakülteleri akademisyen performansında önde

Cemil Yücel, insanların fakülte bazında daha fazla çalışan akademisyenlerin genelde tıp ve mühendislik alanlarından çıkacağını düşündüklerini ifade ederek, "Türkiye'nin en çok çalışan akademisyenlerinin suya sabuna dokunanlar olduğunu anladık. Yani su ürünleri fakülteleri, akademisyen performansları açısından en başarılı fakülte türü. Enteresan bir durum da şu ki; Su ürünleri fakülteleri arasında en başarılı olan üniversite, İnönü Üniversitesi. Denize kıyısı olan üniversitelerden daha başarılı işler çıkartan arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz." dedi.

Devlet Üniversiteleri genel sıralamasında ilk sırayı Ege Üniversitesinin aldığını aktaran Yücel, bu fakülteyi sırasıyla İskenderun Teknik Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinin takip ettiği bilgisini verdi.


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