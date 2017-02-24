24.02.2017 17:49:26

Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, 7 Aralık Üniversitesini ziyaret etti

Kilisli Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.

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Kilisli Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'u ziyaret etti.7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilisli Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca'lyı ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek, "Türkiye'nin ufkundan bahsetmeyi düşündüğümüz zaman aklımıza Yunus Emre, Mimar Sinan, Itri, İsmail Dede Efendi, Fuzuli gibi sanatçılar geliyor. Çünkü sanatın ve hayallerin ufku sonsuzluktur. Kilis' in ufkundan bahsettiğimizde Alaeddin YAVAŞCA'nın burada doğduğunu bilmek ve onunla aynı zamanı paylaşmak gelecek için bize umut veriyor. Türk Müziği'nin yaşayan en büyük üstadı Alaeddin Yavaşça'yı Kilis 7 Aralık Üniversitesinde ağırlamak bu açıdan gurur verici. Zira bilimin kaynağı sanat ve düşüncedir. Alaeddin Yavaşça'nın Kilis'e açacağı nice ufuklar var. Bu ufuklara bir adım yaklaşmak için Kilis'te bir konservatuvar açma fikrimizi kendisine açtığımda gözlerinde memleketi için güzel şeyler hayal etmenin ışıltısını gördüm.Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ni kurulduğu günden bu yana destekleyen Alaeddin Yavaşça ve eşi Ayten Yavaşça Hanımefendi'ye nazik ziyaretlerinden dolayı en samimi teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.