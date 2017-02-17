17.02.2017 17:23:56

Devlet korumasındaki çocuklar buz hokey eğitimi alacak

Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün hayata geçireceği projeyle devlet korumasındaki çocuklar buz hokeyi eğitimi alacak.

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Buz Hokeyi Federasyonu Başkanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün hayata geçireceği projeyle devlet korumasındaki çocuklar buz hokeyi eğitimi alacak.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü ziyaret eden Buz Hokeyi Fedarasyonu Başkanı Bülent Akay ve Genel Sekreter Nasuh Kirit, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş ile proje konusunda fikir alışverişinde bulundu.Akay, devlet korumasındaki çocukların buz hokeyi eğitimi alması için her türlü desteğin sağlanacağını belirterek, kaymayan kalmasın sloganıyla tüm çocukların sporla tanıştırılacağını ifade etti.Çocuklar için antrenör ve salon desteği sağlanacağını belirten Akay, ' Ankara'da bu projeyi hayata geçirdik. Önemli başarılar elde ettik. Erzurum gibi kış sporları konusunda tesis bakımından önemli potansiyele sahip bir kentteki çocukların bu sporla tanışmasını istiyoruz. Koruma altına alınmış çocuklar, buz sporlarını yakından tanıyacak ve bu sporları yapma fırsatı bulacak. Devlet korumasındaki çocuklarımız kısa vadede kaymayı öğrenecek, uzun vadede milli sporcular yetişecek " dedi.Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, projeyle çocukların kişisel ve sosyal gelişimlerinin destekleneceğini ifade etti.Sosyal dışlanmayla mücadele edilmesi ve sosyal uyumun güçlendirilmesi için çalıştıklarını belirten İlbaş, "Projeyle gençlerin aileleri ve toplumla iletişimlerinin daha sağlıklı hale getirilmesi, yetenekli çocukların potansiyellerini gerçekleştirmelerine imkan sağlanması, travmatik geçmişleri nedeniyle kuruluşlarda kalan gençlerin uğraşı terapisi yoluyla rehabilitasyon ve yeniden topluma kazandırılması süreçlerinin desteklenmesi amaçlanmakta. Ayrıca gençlerin gençlik ve spor hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması, özgüvenlerini, duyarlılıklarını ve yaşadıkları topluma aidiyet duygularının geliştirilmesini de hedefliyoruz" şeklinde konuştu.Öte yandan, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İlbaş ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Yardımcısı ve ASP Spor Kulübü Başkanı Tamer Ekinci Buz Hokey salonunda EYOF karşılaşmalarını izleyerek, müsabakalar hakkında Başkan Akay'dan bilgi aldılar.