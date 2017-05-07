07.05.2017 15:17:05

Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden konser

İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından Doğanşehir'de Türk Halk Müziği Konseri verildi.

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İnönü Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencileri tarafından Doğanşehir'de Türk Halk Müziği Konseri verildi.Doğanşehir Belediyesi düğün salonunda düzenlenen konserde seslendirilen türküler dinleyicilere büyük keyfi verirken, konseri Doğanşehir Kaymakamı Memiş İnan, Belediye Başkanı Vahap Küçük ve çok sayıda vatandaş izledi. Şölen havasında geçen konser sonrası bir konuşma yapan Belediye Başkanı Vahap Küçük, konserden dolayı İnönü Üniversitesine teşekkür ederek, konserden çok büyük keyif aldığını söyledi.Başkan Küçük konuşmasının ardından koro şefi Sinan Haşhaş'a plaket verdi.