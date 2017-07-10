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DEVLET'İN 15 TEMMUZ PROGRAMI
DEVLET'İN 15 TEMMUZ PROGRAMI
10.07.2017 18:51:13

DEVLET'İN 15 TEMMUZ PROGRAMI

15 Temmuz hain darbe girişiminin sene-i devriyesi, yurt içi ve yurt dışında bir dizi etkinlik ile anılacak. Anma törenleri kapsamında etkinlikler 11 Temmuz’da başlayacak ve 16 Temmuz gecesi son bulacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin sene-i devriyesi, yurt içi ve yurt dışında bir dizi etkinlik ile anılacak. Anma törenleri kapsamında etkinlikler 11 Temmuz'da başlayacak ve 16 Temmuz gecesi son bulacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımlarıyla yapılacak olan anma törenlerine bütün vatandaşlar davet edilirken, bu etkinlik programı dışında, STK'lar, belediyeler, kurum ve kuruluşlar tarafından da hafta boyunca çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

 

  11-16 Temmuz haftası taslak programı ise şöyle olacak:

  11 TEMMUZ SALI

  15 Temmuz şehitleri ve bütün şehitlerimizin kabirlerini ziyaret

  Öğle namazını müteakip 81 ilde ulu camiler ve selatin camilerinde mevlid-i şerif okunması ve yemek verilmesi

  15 Temmuz konulu fotoğraf sergilerinin açılması

  15 Temmuz haftası boyunca büyükelçiliklerde 15 Temmuz anma programları düzenlenmesi, basın bültenleri yayınlanması ve yabancı kamuoyunun bilgilendirilmesi

  Hafta boyunca ana akım ve sosyal medyada 15 Temmuz ile ilgili mesajların yayınlanması

 

  12 TEMMUZ ÇARŞAMBA

  SETA Vakfı tarafından İstanbul'da düzenlenecek olan 15 Temmuz Sempozyumu (Haliç Kongre Merkezi)

  Ankara'da düzenlenecek olan TOBB Uluslararası İş Dünyası Toplantısı

  15 Temmuz Milli İrade Zaferi'nin Analizi kitabının tanıtım toplantısı (AK Parti Genel Merkezi)

  15 Temmuz Meydanların Dili Sergisi (AK Parti Genel Merkezi)

 

  13 TEMMUZ PERŞEMBE

  Şehit yakınları ve gazilerimizin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Anma Programı

 

  14 TEMMUZ CUMA

  81 ilde okunan hatm-i şeriflerin duasının Millet Camii'nde yapılması

  Ankara'da düzenlenecek olan 15 Temmuz ve İnsan Hakları Paneli

  Şehit yakınları ve gazilerimizle 81 ilde akşam yemeği

 

  15 ve 16 TEMMUZ

  ANKARA

  13.00 - Meclis Özel Oturum

  15.00 - Ankara'da uluslararası basın mensupları ile buluşma

 

  İSTANBUL

  18.30 - Milli Birlik Yürüyüşü başlangıcı (Anadolu yakasından)

  20.00 - Milli Birlik Yürüyüşü'nün tören alanına varışı

  20.35 - Mehteran Takımı

  21.15 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tören alanına şehit yakınları ve gazilerle teşrifleri

  21.30 - Kur'an-ı Kerim Tilaveti / Dua

  22.05 - 15 Temmuz Belgeseli

  22.30 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hitapları

  23.15 - 250 şehidin isimlerinin okunması ve saygı ışıklarının yanması

  23.30 - 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 'Şehitler Makamı'nın açılışı

  23.45 - Video Mapping uygulaması - AKM

  00.13 - Tüm Türkiye'de sela okunması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla demokrasi nöbetinin başlaması

 

  16 TEMMUZ

  ANKARA

  00.13 - Tüm Türkiye'de okunan selalar ile Milli Birlik Yürüyüşünün başlaması

  (Kızılay Meydanı - TBMM)

  01.00 - TBMM tören alanına geliş

  02.00 - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleri ile TBMM önündeki etkinliğin başlaması

  02.05 - Kur'an-ı Kerim Tilaveti - Dua

  02.32 - Protokol konuşmaları (Sn. Devlet Bahçeli, Sn. Binali Yıldırım, Sn. İsmail Kahraman, Sn. Recep Tayyip Erdoğan)

  03.10 - 81 ilden yürüyen gençlerin getirdiği bayrakların Cumhurbaşkanı'na ve Meclis Başkanı'na teslim edilmesi

  03.15 - Video Mapping uygulaması- TBMM ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı

  04.50 - Millet Camii'nde Sabah namazının kılınması

  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Şehitler Abidesinin açılışı

  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitapları

  Demokrasi nöbeti 16 Temmuz Pazar günü gece 24.00'te sona erecek.


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