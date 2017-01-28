28.01.2017 09:09:17

Devlet büyüklerine hakaret ettikleri ileri sürülen 6 kişi adliyeye sevk edildi

Adana'da dağıttıkları bildiride devlet büyüklerine hakaret ettikleri ileri sürülen 6 kişi adliyeye sevk edildi.

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Adana'da dağıttıkları bildiride devlet büyüklerine hakaret ettikleri ileri sürülen 6 kişi adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anayasa değişikliğiyle ilgili referanduma "hayır" bildirisi dağıtan 6 kişinin, bildiride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hareket ettiği ihbarını alan polis harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, bildiri dağıtan 6 kişiyi Atatürk Caddesi'nde yakaladı. Polis, bildiriyi inceledikten sonra 6 kişi hakkında işlem başlattı.Gözaltına alınarak emniyete getirilen şahıslar, ifadelerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildikten sonra "devlet büyüklerine hakaret" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.