Devlet Bahçeli'den Taha Akyol'a sert cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, köşesinden kendisine not gönderdiğini söylediği Taha Akyol'a cevap vererek, "Hafıza kayıtlarımızdan çoktan düşmüş Taha Akyol'un özel notunu aynen iade, kendisini de layık olduğu yokluk ve hiçliğe havale ediyorum" dedi.Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Bahçeli, Berat Kandili ile ilgili, "İlahi af ve bağışlanmanın sağanak halinde yağacağı kutlu bir geceye, manevi mükafatı yüksek bir kandil anına ulaştıran Rabbime hamdolsun.Beratımızı dilediğimiz, beratımıza vesile olmasını dillendirdiğimiz bu rahmet dolu gecenin arınmamıza kaynak olmasını temenni ediyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam âleminin Berat Kandilini en halisane, en safiyane, en içten duygu ve hissiyatımla tebrik ediyorum. Allah kötülerden bizleri muhafaza buyursun. Allah görünür, görünmez kaza ve belalardan Türk milletini dünya durdukça esirgesin" ifadelerini kullandı."NEFİSLERİNE ESİR, HIRSLARINA YENİK, EGOLARININ ELİNE DÜŞMÜŞ GAFİLLERİN BERATI MÜMKÜN MÜDÜR? Elbette bunu yalnızca ve yegâne bilecek Allah'tır. Müslüman, elinden ve dilinden emin olunandır. Ve ne mutlu emin olanlaradır" ifadelerine yer veren Bahçeli, Atatürk'e iftira atanlara yönelik, "Ya emin gibi görünüp zelil olanlara ne diyeceğiz? Mesela Atatürk'e iftira atan, vicdani ve ahlaki sapkınlığını doyurmak için tarihi gerçekleri saptıran batılın uşaklarını nasıl göreceğiz? Atatürk Türk milletinin ortak değeri, kurucu kahramanı, rahmetle ve minnetle andığımız büyüğümüzdür. Namert ve nankörler bunu anlayamaz. Yerleşmiş aşağılık duygusu bulunanlar tarihi devamlı tahrip, hakikatlere de sürekli taarruz ederler. Çünkü onlar günahın ta kendileridir" açıklamasında bulundu."HAFIZA KAYITLARIMIZDAN ÇOKTAN DÜŞMÜŞ TAHA AKYOL'UN ÖZEL NOTUNU AYNEN İADE, KENDİSİNİ DE LAYIK OLDUĞU YOKLUK VE HİÇLİĞE HAVALE EDİYORUM"Hürriyet Gazetesi Yazarı Taha Akyol bugünkü köşesinde kendisine özel not yazdığını belirten Bahçeli, şunları kaydetti:"Yazdıklarını okudum. Beş paralık feneri, o kadar yanışı var. Bu sakil ve silik kalem sahibi, Genel Başkan Yardımcımız E. Semih Yalçın'ı kast ederek, 'ismini zikretmeye tenezzül etmedim' diyor.Taha Akyol bilesin ki, senin ismini anmaya layık bulmadığın dava arkadaşım E. Semih Yalçın'a dil uzatman bir kere harcın ve haddin değildir. Kaldı ki, senin hiçbir ülkücü üzerinde kanaat yürütme, yorum yapma, fikir paylaşma hakkın yoktur. Sen kim E. Semih Yalçın'a hakaret kimdir? Değerli dava arkadaşım E. Semih Yalçın davasında zerre kırıklığı olmayan bir inanmışlıktadır. Peki, sen hiç aynaya bakarak kendini tarttın mı? Atalar boşuna söylememiş, ' aç koyma hırsız olur, çok söyleme yüzsüz olur, çok değme arsız olur.' Taha Akyol sen bunlardan hangisisin? Y. Has Hacib diyor ki, 'terbiyesiz kişiden uzak dur, kaç; terbiyeli kişiye benden bin alkış.' Terbiyesizden kaçmayacak, maskesini indireceğiz. Fikir dönekliğinin nişanesi bir kalem ve karakter zaafının E. Semih Yalçın ismini ömrü boyunca aklından çıkaramayacağı günler yakındır. Y. Has Hacib yine şunu söylemiş, 'dinginlik ve tevazu aklın tavrıdır; akılsız insanlar tümden yılkıdır.' Yılkıdan adam çıkmaz, ahlak görülmez.Hafıza kayıtlarımızdan çoktan düşmüş Taha Akyol'un özel notunu aynen iade, kendisini de layık olduğu yokluk ve hiçliğe havale ediyorum."(Derya Yetim/İHA)