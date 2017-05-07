08.05.2017 12:42:44

Devler Ligi'nde Madrid derbisini Çakır yönetecek

FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş maçında görev yapacak. Çakır, Atletico Madrid-Real Madrid karşılaşmasını yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.

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FIFA Kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş maçında görev yapacak. Çakır, Atletico Madrid-Real Madrid karşılaşmasını yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak.FIFA Kokartlı Cüneyt Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final Rövanş maçında düdük çalacak. Atletico Madrid-Real Madrid karşılaşmasında finale yükselecek takımın belirleneceği 90 dakikayı yönetecek olan Cüneyt Çakır'ın yardımcılıklarını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy da mücadelede dördüncü hakem olarak görev alacak. Bu karşılaşma, Cüneyt Çakır'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki dördüncü yarı finali olacak.