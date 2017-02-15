16.02.2017 01:39:26

Devler Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları iki karşılaşmayla devam etti...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu, iki maçla devam etti.

Almanya'nın Bayern Münih takımı, İngiliz ekibi Arsenal'ı Allianz Arena'da ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayan Münih ekibi, Arjen Robben'in 11. dakikada uzak mesafeden attığı şık golle 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 30. dakikada kaçırdığı penaltı atışında dönen topu tamamlayan Alexis Sanchez'in golüyle beraberliği yakaladı. Mücadelenin ilk devresi 1-1 berabere sona erdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Bayern Münih, üst üste gelen gollerle farkı açtı. Alman temsilcisi, 53. dakikada Robert Lewandowski, 56 ve 63. dakikalarda Thiago Alcantara, 88. dakikada Thomas Müller'in golleriyle maçtan 5-1 galip ayrılarak rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

Real Madrid, Napoli'yi 3 golle geçti

Gecenin diğer karşılaşmasında İspanyol ekibi Real Madrid, Santiago Bernabeu Stadı'nda İtalyan temsilcisi Napoli'yi ağırladı.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Lorenzo Insigne, uzak mesafeden yaptığı şık vuruşta golü bularak Napoli'ye 1-0'lık üstünlüğü getirdi. Mağlup duruma düştükten sonra baskısını artıran Real Madrid, 18. dakikada Karim Benzema'nın kaydettiği golle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde 51. golünü atan Benzema, Thierry Henry'yi geride bırakarak Şampiyonlar Ligi'nin en skorer Fransız futbolcusu oldu.

İkinci devreye de etkili başlayan Madrid ekibi, 49. dakikada Toni Kroos'un attığı golle 2-1 öne geçti. Mücadelenin 54. dakikasında Real Madrid adına sahneye çıkan Carlos Casemiro, ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla rakip fileleri havalandırarak farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve rakibini 3-1 mağlup eden Real Madrid, rövanş maçı öncesi avantaj elde etti.

Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile Real Madrid ve Arsenal ile Bayern Münih arasındaki rövanş maçları, 7 Mart'ta oynanacak.

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