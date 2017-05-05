05.05.2017 21:21:05

Develi, Samsunluları Ünlü Mamuller'le güldürdü

TV programcısı Bekir Develi'nin Ünlü Mamuller isimli stand-up gösterisiyle Samsunlulara eğlence dolu bir program sundu.

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TV programcısı Bekir Develi'nin Ünlü Mamuller isimli stand-up gösterisiyle Samsunlulara eğlence dolu bir program sundu.Atakum Belediyesinin düzenlediği kültür sanat etkinlikleri kapsamında Samsun'a gelen Bekir Develi, izleyicilere bol kahkahalı bir akşam yaşattı. Atakum Belediyesi Yalı Kafe'de düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.Develi'den önceye sahneye çıkan ve selamlama konuşması yapan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Bekir Develi'yi Samsun'da ağırlamaktan mutlu olduklarını dile getirdi.Ondokuz Mayıs Üniversitesi Almanca Bölümünden mezun olan Develi, ilk önce Samsunla ilgili anılarını paylaştı. Program çekimleri için dünyanın birçok yerine giden ve programlar esnasında yaşadığı ilginç anları paylaşan Develi, izleyicilerle bol bol güldürdü.Gösterinin ardından Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Bekir Develi'ye hediye takdiminde bulundu.