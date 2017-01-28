28.01.2017 17:14:56

Develi Hakimi Serap Çıtlak dünya evine girdi

Develi'de hâkimlik yapan Serap Çıtlak, Eren Bacak ile evlenerek, bir ömür mutluluğa evet dedi.

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Develi'de hâkimlik yapan Serap Çıtlak, Eren Bacak ile evlenerek, bir ömür mutluluğa evet dedi.Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın 2017 yılında kıydığı ilk nikah olan Serap-Eren çiftinin nikah şahitliğini ise Develi Kaymakamı Murat Duru yaptı. İki aile yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşlarının da katıldığı merasim sonunda Kaymakam Duru ve Başkan Cabbar aileleri ve yeni evli çiftleri tebrik ederek, ömür boyu mutluluk dilediler.