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Dev projeyi durdurdu
Türkiye’nin en büyük, dünyada ise 6’ıncı sırada yer alan Atatürk Barajı Gölü tünellerinde nesli tükenmek üzere olan 5 oklu kirpinin bulunması üzerine, tünel çalışmaları bir süre durduruldu.
Dev projeyi durdurdu
Türkiye’nin en büyük, dünyada ise 6’ıncı sırada yer alan Atatürk Barajı Gölü tünellerinde nesli tükenmek üzere olan 5 oklu kirpinin bulunması üzerine, tünel çalışmaları bir süre durduruldu.
Mısır askerleri Ariş’te kelepçeledikleri dört sivili kurşuna dizdi
Görgü şahitlerinden alınan bilgiye göre, Mısır askerleri, Sina’nın ortasında bir eve saldırı düzenledikten sonra gözaltına aldıkları 19 ila 40 yaşları arasındaki dört kişiyi ailelerinin gözleri önünde kurşuna dizdi.Kuzey Sina Milletvekili Yahya Akil El Akil, sosyal medyada yayınlanan görüntüleri Facebook hesabından doğruladı.
New York'ta namaz kıldılar
New York'taki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda 12 kişinin gözaltına alınmasının ardından yapılan protestolarda Amerikalılar, namaz kılan Müslümanların etrafını çevirerek onlara destek oldu.
Türkçe öğrenip İslam'ı anlattı 14 köy Müslüman oldu
Hüdayi Vakfı'nda görevli Ganalı Nasruddin Abdul, üniversiteyi Türkiye'de okuyarak Türkçe öğrendi. İngilizce anlamayan yerel halka İslam'ı anlatmak için kabile dilini bilen Mustafa'da Türkçe öğrendi ve Nasruddin Abdul'a çevirmenlik yaparak yardım etti. Birlikte köy köy gezip halka İslam'ı anlattılar. İslam'ı anlattıkları 14 köy Müslüman oldu.
Elektronik sigara cebindeyken patladı
TEKİRDAĞ’ın Kapaklı İlçesi’nde 23 yaşındaki Kadir Uslu'nun, iki ay önce sigarayı bırakmak için aldığı elektronik sigara cebindeyken patladı.
İstanbul'da yollar buz pistine döndü
Anadolu Yakasında yeniden başlayan kar yağışı sabah işe gitmek isteyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Buz pistine dönen yollarda araçlar kaydı, vatandaşlar yürüyemedi. Kayan bir aracı kurtarmak isteyen itfaiye ekiplerinin mücadelesi ise kameralara yansıdı.
Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini artırdı
Bolu'da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Bolu Dağı TEM otoyolu mevkiinde bugün de etkili olmaya devam ediyor.
Bir kent kül oldu
Şili’de bir kaç haftadır devam eden orman yangınları bir kenti tümüyle kül etti. Maula bölgesinin yedi yerleşim yerinden en büyüğü olan Santa Olga kentinde aralarında okullar, kreşler, mağazalar ve postane binasınında olduğu binden fazla bina kül oldu.
İstanbul'da akşam saatlerinde kar etkili oluyor
İstanbul'da, öğle saatlerinde duran kar yağışı akşam olmasıyla birlikte tekrar başladı. İş çıkış saatinde vatandaşlar, sağanak kar yağış altında evlerine gitmeye çalıştı. Batı ve yüksek kesimleri yer yer beyaza büründü. Park halinde duran araçların üzerinde kar birikintileri oluştu.
O şoför konuştu: Cem Özdemir yalan söylüyor
Alman Yeşiller Partisi Eş Başkanı Cem Özdemir’in şikayet ettiği Türk şoför Mehmet Kurt, olayın Özdemir’in anlattığı gibi olmadığını ifade ederek, “Biz taksicilerin ve esnafın politikayla alakası yok” dedi.
Mehmetçik -30 derecede destan yazıyor
Türkiye- Irak- İran sınırının kesiştiği karlarla kaplı dağlarda sıfırın altında 30 derece soğuk ve metrelerce karda terör mücadelesini sürdürüyor.
Yurttan kış manzaraları
Soğuk havalar yurdun tamamında etkili oluyor. Sibirya soğuklarının etkisini sürdürdüğü Kars’ta hayat adeta durma noktasına getirdi. İşlerine giderken ve evlerine dönerken oldukça zorlanan vatandaşlar, ilginç yöntemler geliştirdi.
650 yıllık türbe 2 kilometre taşınacak
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi, yapımı devam eden Ilısu Baraj sularının altında kalmaması için 2 kilometre taşınacak. Türbe, Türkiye'de bütün olarak taşınan ilk tarihi eser olacak.
SOLOTÜRK'ten tarihi rekor
SOLOTÜRK pilotları, 2017 yılı gösteri sezonu hazırlıkları kapsamında 'yavaş uçuş' hareketinde F-16'yı havada 100 knotta (180 kilometre/saat) tutmayı başararak bir rekora imza attı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Madagaskar'da resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Madagaskar’da resmi törenle karşılandı.
Ünlülerden referandumda evet kampanyası
Sosyal medyada ünlüler Rıdvan Dilmen'in mesajıyla yeni bir akım başlattı.
Pakistan Başkonsolosu'nun tüyleri diken diken eden Türkiye anısı
Pakistan İstanbul Başkonsolosu Yusuf Cuneyd TVNET'e konuştu. Cuneyd anlattığı anısıyla tüyleri diken diken ederken iki ülke arasındaki dostluğun ne kadar sağlam temellere dayandığını ortaya serdi.
Erdoğan, Tanzanya’da top atışlarıyla karşılandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Darüsselam’da top atışlarıyla karşılandı.
Astana'daki Suriye görüşmeleri bugün başlıyor
Rusya, Türkiye ve İran'ın girişimiyle Kazakistan'ın başkenti Astana’daki Suriye görüşmeleri bugün başlıyor.
Solo Türk’ten Konya semalarında klipli mesaj
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın gösteri ekibi Solo Türk, hazırladığı klip ile anlamlı bir mesaj verdi. Konya 3'üncü Ana Jet Üssü 132'nci Filo Komutanlığında faaliyetlerini sürdüren F-16 gösteri ekibi Solo Türk, Konya semalarında uçuşunu kokpitte kayda alarak klip hazırladı. Kısa klipte Pilot Yüzbaşı Erhan Güner'in telsiz anonsuna yer verilerek, “Kar taneleri ne güzel anlatıyor, birbirlerine zarar vermeden de yol almanın mümkün olduğunu diyen Mevlana'nın yurdundan asil milletimize selam olsun.
Kudüs Muhafızı Raid Salah serbest!
İsrail tarafından Mayıs ayında tutuklanan Kudüs Muhafızı ve 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Raid Salah serbest bırakıldı. Yüzlerce Filistinli tarafından karşılanan Salah, hapishanedeki günlerini anlattı.
Türkiye’nin Gazze’ye elektrik yardımı sevinçle karşılandı
Türkiye’nin, Gazze’deki elektrik sıkıntısını hafifletmek için yapacağı 15 milyon litre yakıt yardımı Gazze halkı tarafından sevinçle karşılandı. Katar ve Türkiye, Gazze’deki elektrik santralinin ihtiyacının karşılaması için yardımda bulunacağını duyurdu. Türkiye’nin Gazze’de yaşanan elektrik sıkıntısını hafifletmek amacıyla yapacağı yardım Gazze halkı tarafından sevinçle karşılandı. Filistin Başbakanı Rami El-Hamdallah, Türkiye ve Katar’a teşekkür etti.
Haşdi Şabi komutanından Suudi Arabistan'a tehdit
Haşdi Şabi Komutanı, Kuveytli milletvekili Abdulhamid Daşti ile telefon konuşması yaptı. Haşdi Şabi Komutanı, “Suudi Arabistan, size karşı durdu. Dünden beri milletvekilinin üyeliğini düşürmeye çalışıyor. Sizin dokunulmazlığınızı kaldırmaya, sizi tutuklamaya çalışıyor. Sizin sonunuzun da Nimr El-Nimr gibi olmasını istiyor. Sizin şehitlikten korkmadığınızı biliyoruz. Size kafayı takan Suudi Arabistan’a karşı yanınızdayız. Suudi Arabistanlı DEAŞ’lılar ve teröristlere karşı savaşıyoruz. Savaşta onl
Atme kampında zorlu kış şartları
Suriye’deki savaştan kaçan binlerce Suriyeli, Atme çadır kentinde yaşam mücadelesi veriyor. İdlib’in kuzeyinde bulunan kampta 35 bin 690 kişi, 6 bin 300 aile kalırken, kampta yaşayanlar soğuk kış şartlarının yanı sıra hastalıklarla da mücadele ediyor. Kampta yaşayanlar, sivil toplum kuruluşlarının da kendileri ile ilgilenmediğini dile getirerek soğuk kış şartlarında yakacaklarının olmadığını ve sobanın dahi ellerine yeni ulaştığını bildirdi.
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