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Merkez Bankası ve KİK'e 'ByLock' operasyonu
Merkez Bankası ve KİK'e 'ByLock' operasyonu: 46 gözaltı
Çermik'te esnafa 6 milyon kredi
Gökçek'in Çanakkale depremi açıklaması
Fünyeyle patlatılan çanta cami cemaatini korkuttu
Kılıçdaroğlu'dan şehit babasına başsağlığı telefonu
TİKA, Etiyopya'da Mekele Devlet Hastanesine tıbbi ekipman desteğinde bulundu
Polis memurunun çalıntı zannedilen parası ATM'den çıktı
İstanbul'da motosiklet kazası kamerada
Maliye Bakanı Ağbal’dan işletmelere çağrı
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Dev projede tüneller birleşti
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda tüneller birleşti
Dev projede tüneller birleşti
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda tüneller birleşti
Deprem paniği kamerada
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında saat 11.55’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Yukarıköy’de paniğe neden oldu. Depremde hasarlı evlerden bazıları yine hasar gördü.
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu
İstanbul'da 26 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyon kameraya yansıdı.
Sisten göz gözü görmüyor
Diyarbakır’da, sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar gözlerine inanamadı. Yoğun sisin kapladığı kentte göz gözü görmezken, zor anlar yaşayan araç sürücüleri, farlarını yakarak güçlükle ilerledi.
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
ABD'de Kontrolden çıkan araç buzlanma nedeniyle şarampole uçtu.
Tel Aviv'de saldırı: 5 yaralı
İsrail'de bir markete düzenlenen saldırıda 5 kişi yaralandı. Olay başkent Tel Aviv'in Petah Tikva bölgesindeki bir açık hava pazarında meydana geldi.
Şehit üsteğmenin birliğinden anlamlı video
El Bab'da sürdürülen operasyonda şehit olan Üsteğmen Tarık Koçoğlu'nun birliğindeki askerler tarafından, şehit üsteğmen için hazırlanan video izleyenleri duygulandırdı.
Sosyal medya Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini konuşuyor
Sosyal medyada ayınlanan görüntülerde merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun makam aracı otoyolun kenarında kendisini bekleyen kalabalığın yanında duruyor. Yazıcoğlu'nun koruması aşağı inmesi için aracın kapısını açıyor. O anda Merhum Yazıcıoğlu'nun namaz kıldığını gören koruma kapıyı kapatarak çevredekilere el işaretiyle Muhsin Yazıcıoğlu'nun namaz kıldığını söylüyor. Yazıcıoğlu namazını kıldıktan sonra araçtan çıkarak bekleyen kalabalıkla teker teker tokalaşıyor.
Astronot ve kozmonotların zorlu eğitimleri
NASA astronotu Andrew Fuestel, Kozmonotlar Sergei Prokopyev ve Oleg Artemyev ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki görevleri öncesinde 3 günlük yoğun kış eğitiminden geçiyor.
Taksim'de cami inşası çalışmaları başladı
Taksim Meydanı için İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan cami projesine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Caminin yapılacağı alanda şantiye kurulumuna bu sabah başlandı.
Muş'ta kar kalınlığı 5 metreyi geçti
Muş'un Hasköy ilçesiyle Bitlis'in Mutki ilçesini birbirine bağlayan güvenlik yolunda, 5 metreyi bulan karda çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Camide telefon hırsızlığı kamerada
Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesinde, bir camide yaşanan telefon hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Erdoğan'dan Kenan Işık itirafı! Suçlu hissediyorum
Kenan Işık'ın tedavisinin sürdüğünü anımsatan Erdoğan, 'Halen tedavisi devam eden Kenan Işık kardeşimiz ülkemizin, tiyatro alanında yetiştirdiği dünya çapındaki isimlerden biri. Ziyaret edemediğimden dolayı kendimi suçlu hissediyorum' dedi.
El Bab’da çatışmalar şiddetlendi
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerinin desteğiyle El Bab şehir merkezine ilerleyen Özgür Suriye Ordusu ile IŞİD arasındaki çatışmalar şiddetlendi.
Havadan görüntülerle dekovil hattı
Haliç ile Kemerburgaz’ı raylarla birbirine bağlayacak dekovil hattı projesi, Kağıthane Cendere Caddesi boyunca ilerleyip Kemerburgaza ulaşacak. Bu güzergahta yerleşim yerleri arasından ilerleyen proje, daha sonra Belgrat Ormanları içinden geçecek.
Çamlıca Camii'nin alemi, kubbesinin üstüne yerleştirildi
Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olacak Çamlıca Camii'nin kubbesinin üzerine konulan alem ile taçlandırılması havadan drone ile görüntülendi.
ÖSO birlikleri El-Bab kapısında
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında IŞİD'e yönelik gerçekleştirilen operasyonlar sonucu TSK destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri bu sabah itibariyle Suriye'nin El-Bab kenti girişine ulaştı.
Yunan askeri yine sınır ihlali yaptı
Yunan sahil güvenlik ekipleri Bulamaç adasını geçerek Türk kara sularına girdi.
'Halep için sivil yürüyüş' hareketi Viyana'da
Suriye’de sivillerin yaşadığı insanlık dramına dikkat çekmek için Berlin’den yola çıkan aktivistler, 45 günlük yürüyüşün ardından 1683 Avusturya-Osmanlı meydan muharebesinin yapıldığı alandan Avusturya'nın başkenti Viyana'ya girdiler.
Başbakan Yıldırım: Türkiye monarşiyle yönetilseydi bunlar kralcı olurdu
Başbakan Binali Yıldırım, CHP liderliğindeki hayır cephesine, 'Türkiye monarşiyle yönetilseydi, biz buna karşılık demokratik bir sistem teklif etseydik, emin olun bunların tamamı kralcı ve kraliçeci olurlardı' sözleriyle yüklendi.
15 Temmuz’da İstanbul Emniyetinde yaşananların görüntüleri ortay çıktı
Taksim Meydanına yapılacak caminin fotoğrafları ortaya çıktı
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulunda görüşülüp onaylanan ve yapılmasının önünde artık bir engel kalmayan Taksim'e yapılacak caminin fotoğrafları ortaya çıktı.
40 çeşit kuşa bakıyor
Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir vatandaş hobi amaçlı 40 çeşit kuşa bakıyor.
Savunmada yeni güç 'Bora'
Füze teknolojisinde 8 yıldır üzerinde çalışılan ‘Bora’da hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.
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