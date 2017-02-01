01.02.2017 15:07:52

Dev LNG tankeri Marmaraereğlisi'ne yanaştı

Cezayir'in Azrev Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan BOTAŞ tesislerine taşıyan 290 metre boyundaki 'Lalla Fatma N'Soumer' adlı Bahama Adaları bandıralı dev tanker ilçedeki limana yanaştı.

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Cezayir'in Azrev Limanı'ndan yüklediği sıvılaştırılmış doğalgazı (LNG) Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan BOTAŞ tesislerine taşıyan 290 metre boyundaki "Lalla Fatma N'Soumer" adlı Bahama Adaları bandıralı dev tanker ilçedeki limana yanaştı.Edinilen bilgiye göre, LNG yüklü "Lalla Fatma N'Soumer" isimli geminin dün sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçişi sırasında boğaz tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Boğazı geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait römorkörlerin eşlik ettiği geminin Marmara Denizi'ne çıkışının ardından deniz trafiği normale döndü.Marmara Denizi'ndeki yolculuğunu tamamlayan 118 bin 363 groston ağırlığında 290 metre boyundaki "Lalla Fatma N'Soumer", yükünü boşaltmak için Marmaraereğlisi ilçesinde bulunan BOTAŞ Limanı'na yanaştı.