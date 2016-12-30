30.12.2016 12:29:00

Dev kayalar karayolu üzerine düştü

Kocaeli'de etkisi arttıran sağanak yağış nedeniyle D-130 karayolu üzerindeki tek şeride kayalar düştü.

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Kocaeli'de etkisi arttıran sağanak yağış nedeniyle D-130 karayolu üzerindeki tek şeride kayalar düştü.Kocaeli'de etkisi arttıran yoğun yağış nedeni ile Karamürsel -İzmit istikameti D-130 karayolunda toprak kaydı. Toprak kayması sonucunda karayolunun tek şeridine kayalar düştü. Toprak kaymasını gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen ekipler, ilk olarak toprak kaymasının yaşandığı alanı dubalarla trafiğe kapatırken, daha sonra büyük bir kaza meydana gelmemesi için önlem aldı.