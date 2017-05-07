07.05.2017 18:32:09

Dev derbinin 11'leri belli oldu

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında derbi mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Ligin son haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 3-1 mağlup olan ve şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj yitiren siyah-beyazlılar, maç eksiğiyle liderliğine devam ediyor.

Ligin 30. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda yenen zirvedeki en yakın rakibi Medipol Başakşehir'in bir puan önünde yer alan Beşiktaş, derbiyi kazanması halinde puan farkını yeniden 4'e çıkaracak ve kalan 4 hafta için avantajını koruyacak.

Süper Lig'de son 4 maçı kazanmasına rağmen topladığı 56 puanla lider Beşiktaş'ın 8 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yendiği takdirde çıkışını sürdürecek. Süper Lig'in 30. haftasına 3. sıradan giren sarı-lacivertli ekip, Beşiktaş'a kaybetmezse bu sezon derbileri yenilgisiz tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, ligde Galatasaray'ı iki maçta da yenerken, Beşiktaş'la sezonun ilk yarısında berabere kalmıştı.

Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan mücadelede Fenerbahçe siyah-beyazlı takımla golsüz berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Beşiktaş'ı son 16 turunda 1-0 mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Marcelo, Atınç, Adriano, Tolgay, Oğuzhan, Quaresma, Babel, Talisca, Aboubakar

YEDEKLER: Tolga, Mitrovic, Beck, Necip, Ba, Gökhan İnler, Cenk

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

FENERBAHÇE: Volkan, İsmail, Kjær, Skrtel, Hasan Ali, Neustadter, Josef, Alper Lens, Sow, Van Persie

YEDEKLER: Ertuğrul, Ozan, Volkan Şen, Emenike, Salih, Yiğithan, Aatif

TEKNİK DİREKTÖR: Dick Advocaat