27.02.2017 20:06:33

Dev derbi başladı - CANLI ANLATIM

Galatasaray, Süper Lig'in 22. haftasının kapanış maçında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlıyor.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 0-0 Beşiktaş

43' Talisca ceza sahası dışından şansını denedi. Onun vuruşu kaleci Muslera'da kaldı.

38' Beşiktaş oyunu orta alanda yeniden dengeledi ve pas alış verişlerini hızlandırdı. Galatasaray rakibine önde baskı yapmak istiyor.

32' Galatasaray yine etkili oldu. Sol kanatta topla buluşan Selçuk ortasını yaptı. Onun ortasında Yasin arka direkte topa dokunamadı.

31' Galatasaray tehlikeli geldi. Podolski'nin pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Carole kalesini terk eden Fabri'ye rağmen ortasını yaptı. Onun orta yaptığı bölgede takım arkadaşı yok.

25' Ev sahibi Galatasaray savunma arkasına oyuncu kaçırarak pozisyon arıyor. Beşiktaş ise göbekten savunmayı aşmayı deniyor.

20' Bu dakikalarda Galatasaray oyunu kendi sahasında kabulleniyor.

14' Hızlı gelişen Galatasaray atağında ceza sahasında topla buluşan Yasin yerde kaldı ve faul bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Hakemin kararını anlamayan Galatasaraylı futbolcular önce penaltı diye sevindi ancak daha sonra Bülent Yıldırım autu işaret ettiğini gösterdi.

10' Gelişen Galatasaray atağında Selçuk ceza sahasındaki Podolski'yi topla buluşturmak istedi ancak Fabri zamanında kalesini terk ederek topu aldı.

6' Beşiktaş tehlikeli geldi. Quaresma'nın sol kanattan ortasında Babel'in kafa vuruşu üstten dışarıya gitti.

5' Derbide ilk 5 dakika geride kalırken iki takım da orta alanda birbirini tartıyor.

1' Dev derbide ilk düdük çaldı ve mücadele başladı.

Lider Beşiktaş, ezeli rakibi Galatasaray'la Türk Telekom Arena'da karşı karşıya geliyor.

CİMBOM'UN FİNAL MAÇI

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren derbi öncesi Beşiktaş 47 puanla liderlik koltuğunda otururken, 40 puanlı Galatasaray haftaya üçüncü sırada girdi.

Derbiye ev sahipliği yapacak Galatasaray, rakibini yenerek şampiyonluk yarışında aradaki puan farkını 4'e düşürmek istiyor

Lig lideri Beşiktaş ise derbiden galibiyetle ayrılarak, zirvede rakibiyle arasındaki puan farkını 10'a çıkarmayı amaçlıyor.

Sezonun ilk yarısında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde Vodafone Arena'da yapılan müsabaka 2-2 bitmişti.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera; Semih Kaya, Chedjou, Hakan Balta, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Sneijder, Bruma, Podolski

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Atınç, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun